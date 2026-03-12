El voluntariado de A Gudiña se moviliza contra el cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense continúa reforzando su presencia en el rural de la provincia. La gerente provincial, Judit Vega, y la profesional Kelly Pereira mantuvieron esta semana un encuentro de trabajo con el alcalde de A Gudiña, Néstor Ogando, en el que se abordaron nuevas vías de colaboración para acercar prevención, información y apoyo a las personas del municipio.

La primera sesión contó con una gran participación y permitió constituir un grupo inicial de 11 voluntarias

Durante la reunión, el alcalde expresó su interés en promover acciones continuadas de la entidad en la localidad y agradeció la labor que la asociación desarrolla en toda la provincia. Tanto el regidor como las representantes coincidieron en la necesidad de impulsar actividades que acerquen recursos y acompañamiento a la población del medio rural, donde el acceso a la información y a la prevención es fundamental.

Paralelamente al encuentro institucional, se celebró una charla formativa dirigida a las nuevas personas voluntarias de A Gudiña, una sesión muy participativa que permitió constituir un grupo inicial de 11 voluntarias comprometidas con la promoción de la salud y el apoyo a la ciudadanía local.

Este nuevo equipo contará con una sesión formativa específica la próxima semana, con el objetivo de prepararse para las primeras acciones presenciales que se llevarán a cabo próximamente en A Gudiña.