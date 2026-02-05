Ourense suma 2.600 nuevos casos de cáncer en el último año

Ourense se establece como la tercera provincia con mayor incidencia de cáncer en toda España, registrando una tasa de 8,52 nuevos casos diagnosticados por cada mil habitantes, solo superada por Cuenca (9,85) y Zamora (8,72), según los últimos datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (Aecc).

Esa cifra se traduce en más 2.600 casos en 2025, un número en claro aumento. El incremento de diagnósticos de la enfermedad se dispara desde el 2023, con un 23% más de casos nuevos, ya que ese año según el Sergas, se contabilizaron 2.118. Un 60% de los diagnósticos se registran en hombres.

Este posicionamiento en el ranking nacional no es casualidad, sino que guarda una correlación directa con la pirámide poblacional. Ourense es la segunda provincia más envejecida del país, justo por detrás de Cuenca, con un 31,5% de sus habitantes por encima de los 65 años.

En la comparativa autonómica, esta causalidad se ejemplifica a la perfección, ya que Lugo, con una demografía similar a la de Ourense, le sigue de cerca, en el cuarto puesto del ranking general, con una tasa de 8,21 por cada mil habitantes. Sin embargo, las provincias atlánticas, con poblaciones más jóvenes, presentan cifras inferiores, con 7,15 casos en Pontevedra y 6,67 en A Coruña.

Gran tasa de supervivencia

A pesar la alta incidencia, Ourense también se encuentra a la cima de la supervivencia y convivencia con la enfermedad, ya que se encuentra entre las provincias con más neoplasias malignas diagnosticadas en los últimos cinco años, lo que indica una mayor resistencia a la enfermedad. Ocupa el cuarto lugar de la lista con una tasa de 27,85 casos por habitante, solo superada por las provincias de la Comunidad Valenciana.

Esto significa que más de 8.500 ourensanos conviven actualmente con una prevalencia a cinco años con la enfermedad, lo que sugiere la eficacia de los tratamientos y la cronificación de patologías que antes eran mortales.

“Ahora en muchos casos las supervivencias son largas e incluso hay casos en los que se cronifica la enfermedad, cosa que hasta hace pocos años era impensable en tumores avanzados”, señaló el jefe del Servicio de Oncología del CHUO, Jesús García Mata.

El servicio del Hospital de Ourense es una de las principales razones de la supervivencia de los pacientes de la provincia, al contar con prestaciones referentes como la Unidad del Dolor, una de las pioneras de toda España, permitiendo a los enfermos una convivencia mucho más llevadera con el cáncer.

Segunda causa de muerte

Mientras que en cómputo de España, el cáncer ya se ha convertido en la primera causa de muerte, según informa la Aecc, en la provincia todavía es el segundo motivo de mortalidad.

En Ourense lideran las enfermedades del sistema circulatorio, a las que se les atribuye un 27% de las defunciones, y le siguen los tumores con un 24%. En el caso de los hombres ourensanos, el cáncer, además de tener una mayor incidencia de casos, también es más mortífero, siendo en ellos la primera causa, con un tercio de las muertes atribuídas a la enfermedad, siendo el tumor de pulmón el más critico.

Tumores por tipología

Según el Rexistro Galego de Tumores, realizado por el Sergas, el cáncer más frecuente en la provincia, en el caso de los hombres es el de próstata. De hecho, Ourense presenta una de las tasas más altas de Galicia en este tipo de cáncer (243,4 por cada 100.000 hombres), con más de 350 casos registrados en un solo año. Le siguen los tumores colorrectales y los de pulmón, que son los que más muertes causan.

Además, el cáncer de estómago presenta una elevada tasa de incidencia en hombres, de 32,8, la más alta de todas las áreas sanitarias de Galicia, superando ampliamente la media autonómica de 21,2.

En mujeres, el cáncer de mama continúa siendo el de mayor impacto, con 239 casos diagnosticados en el área sanitaria de Ourense en 2023. A este le siguen los tumores de colon y recto