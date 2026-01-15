¿Sabe usted que la comarca de A Limia esconde tesoros únicos? ¿Que para los amantes de la arquitectura, hay un grupo de columnas de estilo límico, que nada tiene que envidiar a la griega? ¿Que frente a sus ejemplos dóricos, jónicos y corintios, en Trasmiras tiene el suyo propio? ¿Que el conjunto muestra diferentes medidas y formas, a la altura de las obras más trabajadas de antaño?