¿Sabe usted que el Club Náutico de Castrelo de Miño tiene a la presidenta más veterana de España?

¿Sabe usted que el Club Náutico de Castrelo de Miño cuenta con la presidenta más veterana de España? ¿Que la entidad renovó este fin de semana su junta directiva, que seguirá encabezada por Beatriz Alberte? ¿Que Alberte lleva desde el año 98 como presidenta de esta entidad deportiva sin ánimo de lucro? ¿Que durante estos años el Club se ha convertido en un referente del deporte náutico en Galicia?