La geología de A Limia, al descubierto en una ruta

A Limia encierra una geología que moldea su relieve topográfico y su desarrollo productivo. Para comprender la formación de esta cuenca y la transformación de las areneras en humedales, la Cámara Oficial Mineira de Galicia (COMG), la Consellería de Economía e Industria, Arigal y los concellos de Sandiás y Xinzo de Limia organizaron una ruta por Sandiás y Vilar de Santos. La jornada comenzó en el Centro de Interpretación da Lagoa de Antela, donde el alcalde, Felipe Traveso, y el concejal Pepe Gándara mencionaron la visión paisajística de Ramón Otero Pedrayo y los planes medioambientales del Ministerio de Transición Ecológica.

El itinerario sobre el terreno, desarrollado el sábado, fue dirigido por el geólogo Eduardo González. Desde el Pico Costoira, en la aldea de Cerredelo, los 35 participantes identificaron la riqueza geográfica de la depresión, delimitada por San Mamede, Larouco, Xurés, Quinxo, Laboreiro, Baltar, Calvos de Randín y Raíña Loba, el Monte do Castro o los Montes de Sandiás.

Ya en la zona de extracción, las areneras de A Limia, se analizó la geomorfología local y la influencia de los sedimentos en el Limia. El recorrido, finalizado en la Casa dos Terróns, contó con Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas. Esta divulgación industrial se complementa con iniciativas como el nuevo tótem interactivo del Campo de Santo Nicolás o el pasado “Hidrogeodía” de la asociación AIH-GE.

Como resumen de la andaina, los asistentes “observaron as numerosas explotacións mineiras onde se extrae area de alta calidade e os ocos creados por esta actividade convertidos en lagoas cun alto valor ecolóxico”, afirman desde el Concello de Sandiás.