Nuevas rutas turísticas del geodestino Celanova-Xurés

Dar a conocer el territorio es una prioridad para el geodestino Terras de Celanova-Serra do Xurés, cuya comisión de seguimiento acordó programar rutas y experiencias turísticas para el segundo semestre del año, priorizando las actividades conectadas con la naturaleza y el patrimonio.

La reunión de la comisión de seguimiento se desarrolló en el auditorio de Outomuro, en Cartelle, escenario en el que se determinaron las acciones que desarrollarán, de forma coordinada y en lo que resta del año, los 14 concellos del geodestino que gestiona el Inorde.

En la cita fueron abordadas las actividades que reforzarán la proyección y posicionamiento del geodestino a través de acciones de comunicación digital que, en colaboración con prescriptores de turismo, contribuyan a dar visibilidad a los territorios de Terras de Celanova-Serra do Xurés.

La comisión de seguimiento impulsa el convenio con la Axencia de Turismo de Galicia para promover este destino turístico y continuará incentivando la apuesta por la calidad y sostenibilidad a través del SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos), que cuenta con 28 servicios turísticos públicos y privados.

Integran este geodestino los concellos de Cartelle, A Merca, Gomesende, Ramirás, Padrenda, Quintela de Leirado, Celanova, Verea, Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios, Muíños y A Bola.