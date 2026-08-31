¿Sabe usted que la inauguración de la feria de comercio ProLimia de Xinzo de Limia tomó un rumbo más laico?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la ausencia del párroco local en la inauguración de ProLimia
¿Sabe usted que la inauguración de la feria de comercio ProLimia de Xinzo de Limia tomó un rumbo más laico? ¿Que este año no contaron con el párroco local para que, al igual que el año pasado, bendijese el evento? ¿Que está decisión fue comentada entre asistentes y comerciantes? ¿Que, al parecer, se encomiendan a las autoridades antes que al Altísimo? ¿Que nunca está de más pedir el favor del Todopoderoso?
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