INCENDIO EN ALMERÍA
12 muertos, 8 heridos y 23 desaparecidos

¿Sabe usted que Mikel Merino llega hasta Ourense?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, el animal nombrado como el héroe de la victoria ante Portugual de octavos de fina el Mundial

El burrito Mikel Merino.
El burrito Mikel Merino. | La Región

¿Sabe usted que los protagonistas de las grandes victorias deportivas acostumbran a ver sus nombres repetidos por todos los lados? ¿Que este joven burrito, nacido el pasado domingo en la comarca de A Limia, recibió el del protagonista de la victoria de España ante Portugal? ¿Que el futbolista del Arsenal estará encantado de que un animal tan noble comparta su nombre? ¿Y que ojalá este viernes haya un nuevo ídolo?

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