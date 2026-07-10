Al menos once muertos en el incendio forestal de Los Gallardos, Almería

Al menos once personas han muerto en el incendio forestal declarado este jueves en un paraje de Los Gallardos (Almería), según ha informado el 112 de Andalucía. Algunas de las víctimas fueron localizadas en sus vehículos en una pedanía de Bédar.

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, calificó el suceso como una "tragedia sin precedentes" y el incendio con mayores consecuencias registrado hasta la fecha en Andalucía. La comunidad ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Ante la gravedad de la situación, el incendio ha sido elevado a fase de emergencia, situación operativa 2. En las labores de extinción trabajan más de 150 efectivos del Infoca, apoyados por cinco autobombas, además de bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional Adscrita, GREA y otros servicios de emergencia. También se han movilizado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Las tareas de control se ven dificultadas por las rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y la extrema sequedad de la vegetación de la zona.

Incendio forestal en el término municipal de Los Gallardos (Almería). | Europa Press

El fuego ha obligado a evacuar varios núcleos de población, entre ellos Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, así como viviendas de la zona de El Pinar, en Bédar. Una mujer con quemaduras y otra persona afectada por inhalación de humo han sido trasladadas al hospital, mientras que otras cuatro recibieron asistencia sanitaria en el lugar.

Además, durante la madrugada se decretó el confinamiento preventivo de la urbanización Montemayor. La carretera N-340A permanece cortada, mientras que la A-7 ya ha sido reabierta al tráfico.

Los servicios de emergencias han gestionado más de 150 avisos ciudadanos relacionados con este incendio, cuya evolución sigue siendo preocupante.