El nivel del agua sigue subiendo en A Limia: "É vergonzoso, en que siglo vivimos?"

Los vecinos de la comarca de A Limia continuan enfrentándose a las inclemencias del tiempo. Las copiosas precipitaciones que desde el pasado miércoles por la noche azotan el territorio agravan los estragos de las jornadas anteriores, haciendo mella ya en viviendas y carreteras por toda la contorna.

El concello de Sandiás, enclavado en la antigua Lagoa de Antela, se esta viendo especialmente afectado. Un número elevado de vías municipales se encuentran inundandas e intransitables, limitadas por barreras visuales para impedir la circulación de vehículos.

Rosario Lorenzo, vecina de Cardeita, explicó que "onte baixou case todo, pero hoxe da dende a mañá está outra vez perdido", mientras paseaba por su almacén, cada vez más lleno de agua. "Esto é demais", continuó, "aquí temos os conxeladores con todo, que se pode botar a perder".

Rosario Lorenzo, vecina de Cardeita | Bruno Losada

"Non teñen ansia ningunha de nós. Non limpan nada: nin os regatos, nin os canales nin nada, hai salgueiras que nacen aí e non se poden nin cortar, e así estamos agora con todo por fóra", remató la vecina.

A escasos kilómetros, en la aldea de A Lavandeira, algunos vecinos ya no pueden ni abandonar sus domicilios. Es el caso de Adela y Carlos, a los que el agua les impide desplazarse. "Aquí non foi capaz de vir ninguén nin a preguntar se necesitamos algo", dijo Adela, contando como los bomberos se había acercado a la casa de Carlos, indicándole que no podían hacer nada.

"Temos tódalas saídas cortadas, non se da chegado nin saído da aldea, se temos unha emerxencia, que facemos?", se preguntó Adela. "De verdade que é vergonzoso, en que siglo vivimos?", sentenció.

El río Limia a su paso por Xinzo alcanzó la alerta naranja durante la madrugada, poniendo en aviso a los vecinos de la dificultad de las próximas horas en las que se espera que siga aumentando el caudal. Con un sinfín de vías inundadas a lo largo del municipio, el Concello pide precaución.

Así, a su paso por la comarca, el Limia está creando situaciones complejas en otros Concellos. Porqueira vive jornadas complicadas, también con varias vías cortadas y espacios inundados.

La parte norte de la comarca, el concello de Vilar de Barrio, por donde transcurre el río Arnoia, también se está viendo especialmente afectada. El desborde del Arnoia afecta a varios puntos como Riobó, Alemparte y Arnuide, además de interrumpir las comunicaciones entre Barrio y Casasoá, además de Barrio y Bóveda.