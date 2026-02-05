Sin tregua de la borrasca Leonardo, el río Miño multiplica por cinco su caudal en la ciudad

La lluvia no da tregua y el agua ya no tiene prácticamente dónde acumularse en Ourense. La persistencia de las precipitaciones en los últimos días -van 18 días lloviendo sobre mojado en un suelo que no admite ni una gota más-, ha llevado al sistema hidrológico de la provincia a una situación de “lleno técnico”. Los embalses, sin capacidad de resguardo, se han visto obligados a abrir compuertas, trasladando la crecida a todos los tramos del Miño.

La imagen más gráfica de la crecida se observa al comparar la cabecera del río con el tramo medio. Mientras el Miño entra en la provincia por Lugo con un caudal importante de 333,82 m³/s, a su paso por la ciudad registra ya 1.534,234m³/s. El río multiplica su fuerza por cinco en este trayecto. Este incremento exponencial confirma que los embalses intermedios, lejos de frenar el agua, están sumando aportes. El embalse de Belesar ha perdido su capacidad de “esponja” al alcanzar el 92,98% , derivando todo el flujo hacia un embalse de Os Peares saturado al 98,25%. El resultado es una cota de río en la ciudad de 6,11 metros, anegando paseos y zonas termales y fluviales.

La situación se ve agravada porque el aguacero no se detiene. Los mapas meteorológicos a tiempo real dieron cuenta ayer de precipitaciones activas en las zonas altas que alimentan a los embalses. En la cuenca del Miño alto (Friol) se registraron acumulados de 38,1 mm , y en la cuenca del Sil (Las Rozas), las lluvias alcanzan los 27,2 mm. Mientras siga lloviendo en estas zonas, las presas no podrán cerrar compuertas.

Aguas abajo, la suma del Miño desbocado y un río Sil que inyecta presión desde Santo Estevo (al 93,12%) mantiene colapsado el tramo final. Los embalses de Frieira (94,28%) y Castrelo (94,17%) no pueden retener más agua. Esto ha convertido la frontera con Portugal en una auténtica autopista fluvial. La estación de Salvaterra de Miño marcó un registro histórico de 2.013,50 m³/s, con una lámina de agua que supera los 8,20 metros de altura.

Ríos en alerta

La saturación hidrológica es generalizada en toda la provincia. Los datos registrados a última hora por el Sistema Automático de Información Hidrológica eran demoledores. En A Peroxa, el Miño rozaba los seis metros de altura (5,98 m), rebasando el umbral de riesgo extremo (fijado en 5,50 metros) y activando la alerta roja. En el sur, el río Limia, habitualmente más tranquilo, bajó ayer con 102,85 m³/s a su paso por Ponteliñares, confirmando que los suelos de la comarca, tras semanas de lluvia, ya no filtran y evacúan toda el agua directamente a los cauces. En el este, la comarca de Valdeorras soporta la entrada de un río Sil muy caudaloso: a su paso por O Barco, el agua baja con una fuerza de 423,62 m³/s.

La situación es especialmente delicada en Ribadavia. El río Avia entró ayer en alerta naranja: bajó con una altura de 3,29 metros y un caudal de 204,45 m³/s. Es una cantidad de agua enorme para un afluente, que complica su desagüe en el Miño y genera riesgo de desbordamiento en las zonas bajas de la comarca. Cerca de allí, el río Arnoia también bajó muy cargado, con 128,50 m³/s.