Los regantes de A Limia reclaman la puesta a punto de los canales

La red de drenaje de la comarca de A Limia se encuentra sumida en un colapso funcional provocado por el abandono de los cauces y una prolongada guerra burocrática que deja al sector agrario indefenso ante las continuas inundaciones.

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El sistema, diseñado en los años 50 para desecar la antigua Lagoa de Antela, abarca cientos de kilómetros de canales secundarios y terciarios que hoy acumulan lodo, maleza y árboles caídos. A pesar del evidente riesgo para las cosechas, el mantenimiento de estas infraestructuras está paralizado, mientras las distintas entidades públicas eluden la responsabilidad económica y legal de los desbroces.

La postura de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha quedado clara en su reciente contestación oficial a las objeciones formuladas por el sector agrario dentro del trámite del Esquema de Temas Importantes (ETI). En dicho documento, el organismo de cuenca sostiene que la extensa red de canales terciarios no es de su competencia, derivando la obligación de limpieza hacia los titulares de las infraestructuras, es decir, los propietarios, concellos y la administración autonómica.

Advertencia

Sin embargo, las administraciones municipales advierten que asumir esta carga es inviable y acarrea un alto riesgo jurídico. El alcalde de Sandiás, Felipe Traveso, es tajante: “Non temos nin a titularidade nin os recursos para afrontar estas tarefas; non estamos dispostos a expornos a sancións”.

Esta amenaza de sanciones es una realidad palpable para los consistorios que intentan actuar. El alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, señala que su ayuntamiento intentó asumir la limpieza de forma subsidiaria y el resultado fue la apertura de expedientes sancionadores: “Limpamos unha e multáronnos”.

Desde Vilar de Santos, su regidor, Marcos Nogueiras, coincide en el diagnóstico y añade que, más allá de la red secundaria, el propio canal principal de la antigua laguna de Antela lleva "60 años” acumulando lodo y árboles caídos sin recibir un mantenimiento profundo. Nogueiras recalca que el municipio asume los desbroces superficiales que puede afrontar sin maquinaria pesada, pero resulta del todo insuficiente.

Para los agricultores, la inacción institucional se suma a un laberinto administrativo infranqueable: “Vas á Confederación e derívache á Medio Rural e Medio Ambiente... e andas así á bóla e ninguén che pode facer nada”.

Cuando el sector primario consigue una autorización para adecentar las cunetas -que indican que si son de su titularidad-, las restricciones ambientales impuestas hacen que el trabajo sea inútil. Los permisos solo contemplan limpiezas superficiales y prohíben estrictamente el uso de maquinaria dentro del cauce, impidiendo el desatranque real del fondo. Los agricultores explican que cortar las ramas de la vegetación de ribera sin poder arrancar la raíz “non vale de nada”, advirtiendo que exigir el desbroce puramente manual de redes que superan los cientos de kilómetros condena al sistema al colapso perpetuo.

Normativa

Esta normativa condiciona el ritmo y la viabilidad de los trabajos, tal y como explica la alcaldesa de Porqueira, Susana Vázquez, quien lamenta que las ayudas que reciben por pertenecer a la Red Natura 2000 se agoten rápidamente sin lograr un impacto real. “Mandánnolos limpar a man. 20.000 euros fóronsenos sen poder limpar todo o canle”, denuncia la regidora.

Vázquez subraya que, bajo estas condiciones, los fondos resultan insuficientes para acometer la limpieza en condiciones: “Se tes que meter aí a unha empresa con dúas brigadas de xente limpando a man, dáche para limpar pouquísimo”, concluye, reflejando la frustración de las administraciones locales.

Este problema se intensifica cuando se producen limpiezas de forma irregular. Si los particulares o administraciones consiguen eliminar los obstáculos que dificultan el paso del agua, esta corriente se acabará topando, antes o después, con un tramo sin adecentar, obligando a ese agua a desbordar el cauce y anegar las fincas aledañas.

La parálisis institucional mantiene bloqueada la gestión hídrica en una de las despensas agrícolas más importantes de Galicia. Las administraciones dirimen competencias y responsabilidades legales mientras las fincas se anegan, las cosechas peligran y el sector primario sufre.

Macroproyecto de doce millones para limpiar 215 km

La Consellería do Medio Rural impulsó el macroproyecto denominado “Actuaciones de mantenimiento y restauración de los canales de A Limia”. La iniciativa tomó forma definitiva tras las diversas reuniones mantenidas a lo largo de 2025 en Santiago de Compostela entre la administración autonómica y los alcaldes limianos, donde se les presentó el alcance de las obras.

Presupuestado en 12 millones de euros, el plan contempla el manejo de la vegetación, la estabilización de márgenes y la retirada de sedimentos a lo largo de 215,6 kilómetros de la red de canales secundarios y terciarios. El documento fue sometido a exposición pública durante un mes, finalizando dicho plazo a finales de abril de 2026. A pesar de este avance, la iniciativa se encuentra estancada debido al debate sobre qué administración se hará cargo del mantenimiento y los costes posteriores, una preocupación que los alcaldes ya habían trasladado a la Xunta.

Desde el ámbito político piden una visión más amplia

Frente a este escenario, voces del ámbito político reclaman una visión más amplia. La diputada del BNG Sonia Vidal subraya que garantizar el futuro de A Limia como comarca agraria y ganadera exige altura de miras y un plan estratégico integral, recordando que no se puede confundir una obra puntual de limpieza de canales con una política pública completa que afronte de raíz problemas estructurales como la gestión de recursos agroganaderos.