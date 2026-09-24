La subida del coste del gasoil pone a la comarca de A Limia en jaque

El sector agrícola atraviesa una crisis de costes en pleno arranque de la cosecha de la patata antelana, al enfrentarse a una escalada del gasóleo que alcanzó los 1,68 euros por litro a principios de este mes -y sigue subiendo-, según datos del Ministerio de Agricultura, tras dispararse un 46% desde febrero. Llenar un depósito de 300 litros exige un desembolso de casi 500 euros, generando un sobrecoste de 150 euros por repostaje que las bonificaciones estatales no logran mitigar. Los agricultores estiman que los costes de producción en A Limia podrían ascender hasta los 27 céntimos por kilo, superando el precio de los contratos firmados entre los 22 y los 24 céntimos, aunque en el mercado libre se alcanzan los 30 céntimos.

Confirmando la gravedad del escenario y resumiendo la tónica general de las afirmaciones profesadas por diversos agricultores de la comarca, el presidente de la comunidad de regantes Nova Limia, Amador Saborido, recuerda que los profesionales invirtieron unos 350 euros por hectárea durante la temporada pasada, mientras “este ano gastamos uns 600”. Las olas de calor obligaron a prolongar los turnos de riego, provocando que los gastos de producción se duplicasen. El portavoz advierte sobre la inviabilidad de mantener la actividad señalando que si los productores venden “a 22 céntimos, xa antes do aumento do prezo do gasoil, estabas perdendo”.

Las organizaciones profesionales Asaja, COAG y UPA anuncian un calendario de movilizaciones en todo el territorio nacional denunciando que el sector primario se ve arrastrado hacia una situación límite. El malestar crece por la advertencia lanzada desde los sindicatos agrarios, augurando una subida adicional de 9,2 céntimos por litro a partir del 1 de octubre en el caso de decaer las bonificaciones públicas. Finalmente, el ministro de Agricultura, Luis Planas, constató la voluntad gubernamental de prorrogar las ayudas de 20 céntimos por litro hasta finales de diciembre, buscando amortiguar la inestabilidad en Oriente Medio. El Ejecutivo tramita actualmente la medida junto a la Agencia Tributaria para simplificar los mecanismos de pago directo, impulsando paralelamente ajustes tributarios orientados al régimen de módulos, para aliviar las cuentas de las explotaciones agroganaderas.

Coste de los fertilizantes

Por otra parte, el Gobierno central desplegará un Plan Nacional de Fertilizantes tras detectar un desplome del 30% en su consumo durante la última temporada agrícola, buscando promover técnicas de precisión para abaratar los gastos. La iniciativa estatal persigue optimizar los recursos disponibles garantizando la nutrición del suelo, complementando una subvención global de 700 millones de euros regulada para facilitar la compra del insumo frente al fuerte incremento de su precio. El Ministerio moviliza los fondos logrando pagar casi el 75% del presupuesto previsto a unos 250.000 agricultores, incluyendo una primera relación de 3.299 beneficiarios en Galicia. La provincia de Ourense suma 391 trabajadores del campo que recibirán 508.183 euros en ayudas directas para sufragar los costes de 10.715 hectáreas productivas, repartiendo el capital entre parcelas de secano y zonas de regadío.

La Administración publicará un segundo listado de adjudicatarios la segunda quincena de octubre, completando un apoyo donde los beneficiarios perciben hasta 92,50 euros por hectárea de regadío y 39,33 euros por ha de secano.