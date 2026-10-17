¿Sabe usted que si uno se da una vuelta por las aldeas de A Limia, se puede llevar un buen susto? ¿Que el espíritu festivo de samaín ya decora las calles de la pequeña localidad de Guntimil, en el Concello de Xinzo de Limia? ¿Que la ánimas, repartidas por todas las esquinas, esperan pacientemente su noche? ¿Que poco a poco, la provincia se prepara para una fiesta que cada año gana más fieles?

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