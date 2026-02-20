La situación de la patata de A Limia preocupa al sector
La organización Unións Agrarias (UUAA) acaba de solicitar a la Consellería do Medio Rural que constituya y convoque “con urxencia” la Mesa da Pataca de Galicia, debido a la situación de la patat en A Limia
Las sucesivas borrascas de las últimas semanas han hecho especial mella en la comarca de A Limia, afectando gravemente a la producción del cereal de invierno y comprometiendo la de su producto estrella, la patata.
La organización Unións Agrarias (UUAA) acaba de solicitar a la Consellería do Medio Rural que constituya y convoque “con urxencia” la Mesa da Pataca de Galicia “ante as dificultades que están a atravesar os produtores pola situación de asolagamento das zonas de produción sobre todo na comarca ourensá da Limia”.
Desde UUAA solicitan al Ejecutivo autonómico que la mesa se conforme con la presencia de la Administración, la industria y el sector productor con representación en el Consejo Regulador de la IXP Pataca de Galicia, para “analizar a situación que está padecendo o sector e propoñer solucións que dean cobertura a esta excepcionalidade e se aproben medidas que palíen a caída das rendas nas explotacións”.
La organización pone de manifiesto que el sector está “padecendo unha situación complexa” por la “baixa de prezos en orixe e o incremento de custos de produción”, una tesitura agravada por “as adversidades meteorolóxicas manteñen anegada gran parte das terras de cultivo”. Este contexto se suma a cotizaciones que “apenas superan os 12 céntimos/quilo”, aclara la organización, reclamando a las administraciones que “vixíen para evitar o incumprimento da Lei da cadea alimentaria”.
UUAA solicita también a la Diputación de Ourense la activación “dunha liña de axudas similar as que anunciou para o sector da carne”.
