Las lluvias dejan en mínimos el cereal de invierno de la comarca de A Limia

Las producciones agrícolas de la comarca de A Limia continúan sufriendo varapalos climatológicos. Después de la pasada temporada en la que el calor y las fuertes lluvias de primavera echaron a perder la producción del cereal de primavera y retrasaron la siembra de la patata, esta nueva campaña inicia con el pie izquierdo: Las excesivas lluvias han diezmado la producción de cereal de invierno, echando a perder cerca del 80% de las hectáreas sementadas.

El cereal de invierno ya empezó en mínimos, si habitualmente en A Limia se siembra unas 7.000 hectáreas de este cultivo, esta campaña apenas fueron 2.000, de las cuales “sálvanse un 15% como moito”, explicó Servando Álvarez, director técnico del Inorde. “Botouse pouco porque o tempo non o permitiu”, aclaró Servando, “e pódese dar por perdida a colleita deste ano”.

Los agricultores confirmaron la situación. Eloy Manso, de Sandiás, afirmó que cuenta con “cero hectáreas productivas”, al igual que otro profesional de Solveira, quien confirmó que de las 25 hectáreas que sementó: “Conto recoller unha ou dúas. Estamos peor co ano pasado”.

“A ver se se pode sementar o de primavera, aínda é pronto para dicir nada pero se o tempo continua así, teremos problemas para entrar ás fincas en marzo”, coincidieron los agricultores. Por su parte, Álvarez apuntó que esta situación ya se vivió el año pasado, donde las hectáreas libres se utilizaron para el cereal de primavera: “Se se volve prantar tarde o cereal de primavera tamén, corren o risco que de volvan as altas temperaturas temperás do ano pasado e non cheguen nin a espigar e as producións sexan limitadas”.

La colza, otro de los cultivos en alza en la comarca, también se ha visto perjudicado:”É moi sensible nos primeiros estadíos ás inundacións. A que se sementou perdeuse tamén”, afirmó Servando. “Na PAC esíxese que se fagan cada vez máis rotacións de cultivo e se amplíe a biodiversidade, pero co clima que temos non é posible de ningunha maneira”, sentenció.

“Empeza a verse unha tendencia clara cara a difuminación das estancións: Húmida e cálida”, continuó, “se isto se mantén, vai ser moi difícil facer un deseño de rotación de cultivos que se adapte a este patrón”. Servando ve “poucas solucións”, apuntando que la esperanza recae en que “sexan anos puntuais e non nos asentemos nestre patrón”.

Al igual que los agricultores, Servando hizo hincapié en la limpieza de los canales de A Limia, que aunque “non eviten os asolagamentos, axudan a desaugar”, posibilitando el acceso a los terrenos antes: “Gañarlle a esta climatoloxía dez ou quince días, en termos agrarios, poden supór a diferenza entre que a colleita se salve ou non”.

Xinzo de Limia activa el Plan Municipal de Inundaciones

Las intensas lluvias han llevado al límite al concello de Xinzo de Limia, obligando a activar el “Plan de actuación municipal fronte ao risco de inundacións en Xinzo de Limia”. Esta medida puso en marcha un Puesto de Mando Avanzado (PMA) presidido por el regidor local, Amador Díaz, en coordinación con la Policía Local y Protecciónn Civil para centralizar la respuesta y garantizar la seguridad de los vecinos “nun episodio meteorolóxico sen precedentes recentes na vila”.

Desde el Concello se dió parte a diferentes administraciones implicadas en las problemáticas acaecidas por las precipitaciones, que además de a los centros educativos e instalaciones deportivas, afecta a un número elevado de vías.

En el término municipal, las zonas más afectadas son As Ricas y las aldeas de Paredes, Rebordachá, Zós, Parada o Damil, cuyas vías se cerraron durante la mañana. Además, la 0U-301 dirección Gudes, la avenida Río Limia o las pistas de Donas y Cobos también se cortaron. Así, piden especial precaución en San Pedro y Moreiras, Abavides, O Raposo, Lamas y San Vitoiro, además de los accesos a Fiestras, Laroá y Seoane.

“Activamos todos os resortes legais e operativos dos que dispón o Concello. A situación é moi complexa e cambiante, polo que rogamos aos veciños que respecten escrupulosamente os cortes de estrada e non se expoñan a riscos innecesarios”, afirmó el regidor.