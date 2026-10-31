Vilar de Santos y Allariz mejoran la gestión de basura

Los concellos de Vilar de Santos y Allariz han obtenido una subvención de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de la Xunta de Galicia —establecida mediante la Orden de 15 de enero de 2026— para financiar iniciativas orientadas a aumentar la ecoeficiencia en la gestión de los residuos municipales. Este proyecto cuenta con una cofinanciación del 60 % por parte de la Unión Europea, en el marco del programa Feder Galicia 2021-2027. El importe concedido asciende a un total de 121.638,88 euros.

En concreto, dicha subvención financia un vehículo para la recogida separada de biorresiduos, lo que permitirá establecer una ruta específica para esta fracción de residuos, garantizar su trazabilidad y facilitar su transporte a una planta de tratamiento para su posterior valorización.

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El objetivo principal de esta aportación económica es ampliar la capacidad de gestión de los residuos municipales, con la finalidad de incrementar el volumen recogido mediante la separación en origen. La medida se alinea directamente con las metas fijadas en el Plan de Xestión de Residuos Municipais de Galicia 2030 y en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Colaboración vecinal

Las iniciativas se pondrán en marcha a lo largo de 2026. Los municipios de Vilar de Santos y Allariz han solicitado la colaboración de los vecinos para hacer un uso adecuado y responsable de estos nuevos servicios, avanzando que facilitarán más detalles conforme comiencen a operar las rutas. La actuación cuenta con respaldo comunitario a través del fondo Galicia Feder 2021-2027.