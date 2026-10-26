La artesanía abarrotó las calles de Vilar de Santos

Vilar de Santos acogió este domingo una nueva edición del mercado de artesanía y producto local organizado por el espacio cultural A Arca da Noe. A pesar de la lluvia caída a primeras horas de la mañana, numerosas personas se acercaron a la rúa do Forno para disfrutar de una cita que cada año amplía su oferta.

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El recinto contó con cerca de 50 puestos dedicados a la venta de artículos de elaboración propia y de proximidad. La variada oferta incluyó desde productos gastronómicos artesanales, hasta elaboraciones textiles, trabajos en piel y piezas de artesanía de múltiples formas y colores.

La jornada comercial se complementó con una programación cultural. Las actividades comenzaron con la proyección del documental “Regueifando con pracer” y, tras la obra audiovisual, llegó el turno de la actuación musical en directo de Balteira. Durante la tarde, el evento continuó con la presentación del libro “Fran Pérez Narf. Canto Sentido”, que dejo paso a la música con el concierto de Alpargata Duo, antes de poner el broche final con el espectáculo a cargo de Feitas ao Sisel.