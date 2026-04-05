La Xunta analiza en A Limia la población de tres especies de aves para reforzar su conservación

La paloma es una de las especies sobre las que se actualizarán sus datos sobre la distribución y abundancia

La Xunta de Galicia ha licitado un servicio por un importe de 98.539,09 euros, IVA incluido, para actualizar la información relativa a la distribución y abundancia en la comunidad de tres especies de aves —paspallás, paloma y tórtola— durante los años 2026 y 2027. El contrato se divide en dos lotes para adaptarse al reparto geográfico de estas especies y los trabajos se desarrollarán desde el momento de la adjudicación hasta el 31 de octubre de 2027.

En concreto, el lote 1 se centra en la actualización de los datos relativos a las poblaciones reproductoras de estas aves en la comarca ourensana de A Limia, especialmente en los municipios de Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás, Vilar de Barrio, Sarreaus, Xinzo de Limia, Trasmiras, Porqueira y Xunqueira de Ambía. El presupuesto total de este lote asciende a 51.412,12 euros (IVA incluido).

Por su parte, el lote 2 se encargará del análisis de la distribución de los ejemplares reproductores de tórtola en el conjunto de Galicia, excluyendo A Limia, que ya está incluida en el otro lote. En este caso, el presupuesto es de 47.126,97 euros (IVA incluido).

El objetivo principal de este servicio, cofinanciado en un 60% con fondos europeos del programa FEDER Galicia 2021-2027, es actualizar la información disponible sobre la distribución y abundancia de estas especies en Galicia. Para ello, se revisará su localización y tamaño mediante métodos básicos de observación, seguimiento y cuantificación, lo que permitirá evaluar la evolución de sus poblaciones.

Cabe destacar que esta licitación se enmarca dentro de los objetivos de la Directiva europea sobre la conservación de las aves silvestres. Además, la información obtenida será clave para el cumplimiento de las funciones de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural, orientadas al desarrollo de medidas de seguimiento, protección, control y conservación de la biodiversidad gallega.