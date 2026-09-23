La Xunta limita la creación de nuevas granjas en A Limia

La Xunta publicó ayer en el Portal de Transparencia la actualización del proyecto de decreto autonómico destinado a reducir la contaminación generada por nitratos agrarios, estableciendo medidas para la comarca limiana. El texto contempla una moratoria provisional para conceder licencias de instalación o ampliación a explotaciones ganaderas de porcino, bovino o avícola en la cuenca del río Limia cuyas escorrentías desemboquen en aguas afectadas.

La paralización estará vigente durante un periodo máximo de dos años, perdiendo su efecto si las autoridades declaran los territorios afectados como zonas vulnerables, aprobando planes de restauración o certifican la erradicación del origen agrario de los vertidos. La medida excluye a granjas destinadas al autoconsumo familiar, expedientes de modificación registrados antes de ayer y solicitudes de autorización presentadas por jóvenes agricultores.

El cambio normativo se adaptó tras recibir el borrador definitivo sobre presiones hídricas del Ministerio para la Transición Ecológica, permitiendo avanzar en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el embalse de As Conchas.

El Ejecutivo autonómico remitió alegaciones rebatiendo el informe estatal al detectar diez puntos de control -fuera de A Limia- donde la información resulta insuficiente para atribuir el exceso de nitratos al sector agrario. La legislación actualizada busca concretar los procedimientos requeridos para designar las áreas vulnerables, exigiendo pruebas definitivas que confirmen una clara vinculación causal. La Xunta elaborará códigos de buenas prácticas agrícolas, definiendo programas de actuación orientados a garantizar la protección del ecosistema fluvial y minimizar el impacto ambiental de las actividades ganaderas.