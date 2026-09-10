La “savia nueva” del rural se forma en las colmenas de A Limia

El zumbido constante de las colmenas se ha convertido este verano en la banda sonora perfecta para los cerca de 600 escolares que han descubierto los secretos de un oficio milenario. En el Concello de Vilar de Santos, el proyecto Abelliña Azul ha abierto sus puertas para erigirse como la primera escuela apícola de la provincia, un espacio impulsado por Inés Mirás junto a la Asociación Apícola Abellas Nais para garantizar el relevo generacional de una tradición íntimamente ligada a la identidad gallega.

Lejos de las aulas convencionales, esta iniciativa busca salvaguardar un patrimonio inmaterial que siempre se transmitió de forma oral, ofreciendo a los más jóvenes la oportunidad para acercarse al entorno rural y comprender el valor del cuidado medioambiental.

Durante la última excursión de la temporada, la fundadora del proyecto incidió en la trascendencia de esta labor pedagógica. “Comezamos este ano dando os primeiros pasos para ofrecerlle á provincia un pouco de formación apícola sobre o seu patrimonio inmaterial, cultural e histórico”. Para la promotora, resultaba vital crear este entorno natural porque “non hai ningún espazo concreto para crianzas para favorecer o relevo xeracional”.

Además del objetivo estrictamente formativo, la escuela pretende que los asistentes conecten nuevamente con su hábitat y sus raíces. Como detalla Inés, la meta es que los niños “teñan un pouco de toma de terra, que reconecten ca natureza, que o pasen ben e que lle perdan o medo ás abelliñas”.

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Jornada apícola

La visita de los pequeños aprendices conforma una experiencia inmersiva que abarca las diferentes fases de la recolección. La jornada arranca de manera teórica, donde a través de juegos asimilan los conceptos básicos sobre los enjambres y las amenazas del ecosistema. Tras esta introducción, se enfundan los característicos trajes blancos de apicultor y se acercan con cautela a los panales.

En el propio apiario, aprenden a diferenciar los zumbidos, comprobando “que non é o mesmo que sexa un día soleado e que estean tranquilamente traballando, como se hai velutinas”, contó Emma, una de las niñas después de acariciar a las abejas. “Estaban moi tranquilas!”, exclamó con sorpesa Mauro, otro de los pequeños. Incluso las monitoras estaban sorprendidas “A esta gusteille moito!”, dijo Nerea.

Aprovechando que septiembre es el mes tradicional de la “esmelga -la ténica para extraer la miel de los panales-, los participantes se involucran en el proceso de extracción de la miel, utilizando el extractor y envasando su muestra para llevar a casa. La jornada apícola concluye con un taller práctico de velas, confirmando que la colmena es una fuente inagotable de recursos.

Un proyecto empredendor con “raíces” y apoyado en sinergias sociales

La reciente visita a esta escuela apícola no fue una excursión aislada, sino que conformó una de las paradas del programa “Concilia de verán” del Concello de Vilar de Santos. Esta actividad sirvió como cierre de temporada para los treinta y cinco menores inscritos en esta tanda del campamento municipal, demostrando la valiosa alianza que puede establecerse entre las iniciativas de emprendimiento local y los planes públicos de conciliación familiar.

El alcalde de la localidad, Marcos Nogueiras, acompañó a los pequeños durante la jornada para respaldar un modelo que considera vital para la supervivencia del municipio. El regidor argumenta que el diseño de estas actividades estivales trasciende el mero cuidado infantil para buscar un impacto formativo en las nuevas generaciones. Su propósito es “que os rapaces, ao mesmo tempo de que poidan conciliar os pais mentres están ben atendidos, tamén poidan aprender”.

Por este motivo, el consistorio apuesta por integrar proyectos inmersivos como Abeliña Azul dentro de su oferta comunitaria, complementando una dinámica agenda en la que los niños también amasan pan o montan a caballo. Para la administración local, el éxito de la escuela de apicultura y el aprovechamiento del espacio municipal a través de emprendedores vinculados a los oficios tradicionales representa un ejemplo de dinamización, celebrando que los niños “poidan conectar coa natureza” mientras descubren la historia de su tierra.