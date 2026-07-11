Galería | A Merca disfruta de una gran Festa do Porco ó espeto, en fotos
Galería | A Merca disfruta de una gran Festa do Porco ó espeto, en fotos | Alan Pérez

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GASTRONOMÍA Y MÚSICA

Quince ediciones de la Festa do Porco ó Espeto donde A Merca pone en valor la gastronomía local. Un evento que vecino y visitantes disfrutan cada año.

Una edición más y son ya quince las que A Merca realiza para poner en alza la gastronomía local. La Festa do Porco ó Espeto reúne a vecinos y visitantes en una jornada que comienza con un vino de bienvenida.

Para abrir boca la presencia de un Mercado de Artesanías donde adquirir productos locales antes de sentarse a la mesa y disfritar de la tradiconal comida con empanada, porco ó espeto, bebidas, café y bica. Centenares de personas se dieron cita en el Pabellon Municipal para este día.

Todo finaliza con actuaciones musicales y una jornada de convivencia.

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