Un herido en una colisión entre dos coches en la OU-540 a su paso por A Merca

Un coche de una patrulla de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Una persona resultó herida tras la colisión entre dos coches en la OU-540 a su paso por la parroquia de Parderrubias, en el Concello de A Merca. El accidente ocurrió a las 18:00 horas de la tarde de este martes, 22 de septiembre.

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El herido se quejaba de dolor en el pecho. Hasta el lugar del incidente se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y GES de Terra de Celanova.