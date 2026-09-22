Un herido en una colisión entre dos coches en la OU-540 a su paso por A Merca
PARDERRUBIAS
Un herido tras una colisión entre dos turismos en la carretera OU-540 a su paso por Parderrubias, en A Merca
Una persona resultó herida tras la colisión entre dos coches en la OU-540 a su paso por la parroquia de Parderrubias, en el Concello de A Merca. El accidente ocurrió a las 18:00 horas de la tarde de este martes, 22 de septiembre.
El herido se quejaba de dolor en el pecho. Hasta el lugar del incidente se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y GES de Terra de Celanova.
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