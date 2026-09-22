Un choque entre una moto y un turismo en la calle Progreso deja varios heridos

Una colisión entre una motocicleta y un turismo registrada a las 16:34 horas de este martes en la céntrica calle Progreso de Ourense, a la altura de la oficina de Correos, se ha saldado con más de un herido.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias y agentes de la Policía Local de Ourense. Por el momento se desconoce la cifra exacta de afectados, así como el alcance de sus lesiones.