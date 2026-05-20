A Merca contará con ocho nuevas viviendas protegidas

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha rubricado con el alcalde de A Merca, José Manuel Garrido, el convenio enmarcado en el Programa de oferta de suelo de titularidad de las entidades locales para la construcción de vivienda protegida en este municipio.

En la firma, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, ha estado presente el secretario xeral técnico de la Consellería, Yago Borrajo, y la directora territorial en Ourense, Pilar Fernández León.

A través de este convenio, la Xunta pone a disposición del Ayuntamiento de A Merca esta nueva herramienta que le otorga apoyo técnico para ofertar, mediante concurso público, un total de ocho parcelas, siete de 153 metros cuadrados y una de 260 metros cuadrados, situadas en la rúa Val do Seixo, en la parroquia de Nosa Señora de Lourdes da Manchica. El objetivo es la construcción de ocho viviendas unifamiliares protegidas.

Siguiendo el marco del acuerdo firmado este miércoles, la Xunta sacará a concurso público en régimen de libre concurrencia esta parcela de titularidad municipal para la construcción de viviendas protegidas que podrían ser tanto en régimen de alquiler como de venta. Además, de este modo, se facilitará la información a promotores, cooperativas y a la ciudadanía, en general, sobre los suelos disponibles.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) también se encargará de la publicación del suelo disponible, la redacción de los pliegos de bases, los anuncios de licitación, la mesa de contratación y la valoración técnica de las ofertas, de manera que los ayuntamientos únicamente tendrán que remitir la información sobre las parcelas a adjudicar y dictar la resolución de adjudicación, además de participar en la mesa de contratación.

El Gobierno gallego sigue sumando colaboración con más concellos, tras los acuerdos rubricados con los municipios de As Pontes, A Arnoia, Friol, Valdoviño, O Valadouro, Ordes, A Peroxa, O Pino, Verín y Santa Comba.