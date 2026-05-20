El PSdeG-PSOE de A Merca denuncia al alcalde y a un concejal del PP por presunta prevaricación, falsedad documental e injurias

El PSdeG-PSOE de A Merca ha registrado ante la Fiscalía Provincial de Ourense una denuncia penal contra el núcleo del gobierno local del Partido Popular. La acción judicial se dirige contra el alcalde, José Manuel Garrido Sampedro; el concejal y diputado provincial, Rosendo Luís Fernández Fernández; y el secretario-interventor de la corporación.

La denuncia penal, fundamentada en un “riguroso acopio documental” y grabaciones custodiadas, imputa “indicios manifiestos de delitos continuados de prevaricación administrativa, falsedad en documento público cometida por funcionario e injurias graves a la autoridad en el ejercicio de sus funciones”, según afirma el partido socialista.

El fin de la vía administrativa y el error de cálculo del PP

Los socialistas relatan que los hechos se consumaron definitivamente el pasado viernes con la última notificación emitida por la alcaldía, que cerraba la vía administrativa y activaba unos presupuestos. El portavoz socialista, Carlos Sousa, asegura que “a nadie le gusta acudir a la justicia penal, pero lo que jamás vamos a tolerar es que se deje a los vecinos y vecinas en la más absoluta indefensión frente a estrategias caciquiles y rancias de otros tiempos, donde parece que todo vale con tal de tapar la incompetencia y silenciar a la oposición”.

Según detalla la formación , el cálculo político del gobierno local era forzar a la oposición a acudir a la vía contencioso-administrativa, sabiendo que para cuando se dictase sentencia los presupuestos de 2026 ya estarían en vigor. “Se equivocaron por completo. Este atropello no se va a dirimir por la vía lenta de los despachos, sino ante la jurisdicción penal”, añade Sousa.

El PSdeG-PSOE avanza además que estudiará personarse formalmente en la causa como acusación particular para solicitar la suspensión cautelar inmediata de los presupuestos y frenar sus efectos jurídicos y financieros.

Críticas a la estrategia del PP

Desde el partido socialista consideran que el Partido Popular recurrirá a su “manual” habitual de defensa política. “Saldrán a hablar de ‘presunción de inocencia’, a acusarnos de ‘judicializar la política’ y a repetir la vieja consigna de que ‘queremos ganar en los juzgados lo que no ganamos en las urnas’”, afirma Sousa.

El portavoz socialista sostiene que acudir a la Fiscalía “no es judicializar la política; es defender la legalidad democrática y obligarlos a responder ante los tribunales por unos actos presuntamente delictivos”.

Asimismo, Sousa acusa al PP de intentar desacreditar a la oposición mediante “su maquinaria del fango” y asegura que “esto no es una pataleta personal; va de un Código Penal presuntamente pisoteado, de firmas en documentos oficiales que no cuadran con la realidad y de la seguridad de nuestros vecinos”.

Petición de dimisiones

El PSdeG-PSOE de A Merca exige también la dimisión inmediata del alcalde, José Manuel Garrido Sampedro; de la concejala de Urbanismo, Josefina Carrera Carrera; y del concejal y diputado provincial Rosendo Luís Fernández Fernández.

Sobre el regidor, los socialistas sostienen que habría avalado con su firma “resoluciones arbitrarias” y la validez de un acta oficial cuya “falta de veracidad” consideran acreditada. Respecto a la edil de Urbanismo, el partido le reprocha una “dejación de funciones” y haber respaldado con su voto resoluciones “emitidas en contra del interés general”.

En cuanto a Rosendo Luís Fernández, el PSOE local le atribuye haber apoyado “a sabiendas” resoluciones presuntamente injustas y denuncian además insultos y expresiones degradantes hacia la oposición durante los plenos municipales. Los socialistas destacan que su referencia a exigir “controles de dopaje” a la oposición figura en las actas oficiales del Ayuntamiento.

“Un cargo público no es un traje que uno se quita según el edificio en el que entre; quien no tiene decoro ni respeta la legalidad y la educación en un ayuntamiento, arrastra consigo el fango y desprestigia a las instituciones de toda la provincia”, concluye Sousa.

El PSOE local cierra el comunicado advirtiendo que “A Merca no es el cortijo de nadie” y que mantendrán su actuación “en defensa de la legalidad y la dignidad del municipio”.

"Están bloqueando o concello"

El alcalde de A Merca, Manuel Garrido afirmó que el secretario-interventor "é moi pulcro e rigoroso, revista todo exhaustivamente e él o sabe", refiriéndose al portavoz socialista, Carlos Sousa. Así, considera que los socialistas están "bloqueando o Concello con estratéxias políticas".

"Te importa un carajo"

La corporación municipal de A Merca celebró ayer un pleno ordinario marcado por la denuncia presentada por los socialistas ante la Fiscalía Provincial de Ourense .

La segunda moción de la sesión atendió a la petición del Bloque Nacionalista Galego para “garantir o respeto institucional, o dereito á información e correcto funcionamento dos plenos”. Noelia Currás, la portavoz nacionalista, aclaró que “antes de ser concelleira tiña asistido de público a algún pleno e daba moita vergonza”. Por su parte, el portavoz socialista Carlos Sousa, explicó que “durante los dos primeros años y medio he intentado todo para llegar a acuerdos y dialogar”. Así, profesó que a día de hoy su postura es clara: “Esto no funciona”. Sousa afirmó que un año atrás, los socialistas hubieran votado a favor, pero hoy por hoy, “nuestra postura es diferente”, recordando la denuncia ante la fiscalía.

Fue la propia Josefina Carrera, de quien los socialistas piden la dimisión, quién respondió a la edil nacionalista: “Vouche contestar directamente a ti porque me parece excesiva a intervención do grupo socialista”. La popular coincidió con Currás, incidiendo en que se retire el punto de la moción que atiende a la falta de contestación del grupo de gobierno a las peticiones administrativas de la oposición.

Finalmente, Currás claudicó ante la petición de los populares de reiterar ese punto. En este momento, el portavoz socialista solicitó una segunda intervención, que el regidor Manuel Garrido desestimó: “Es una moción que no es de usted”. De todas formas, el portavoz socialista afirmó que si modificaban ese punto, votarian en contra de la moción. Y así fue, la moción quedó aprobada con votos a favor del PP y del BNG y en contra del PSdeG-PSOE.

El siguiente punto de conflicto surgió cuando, en el momento en el que la corporación debería atender las cuatro mociones des los socialistas, estos las retiraban para “salvaguardar” los proyectos y no permitir que sean utilizados “por este gobierno para lavar su imagen”. Así, aclaró que el grupo socialista se limitará “de forma estricta y sin concesiones a la función de fiscalización. La normalidad institucional se ha roto por su soberbia y presuntas ilegalidades”.

“Esta dinámica de mala educación la empezásteis tu y tu otro compañero. No creo que un hombre de números pase de pronto a ser un hombre de relatos falseados con medias verdades, con mucha imagiación y poca base”, afirmó el regidor. “Ese interés que tienes por los vecinos lo demuestras al bloquear la labor administrativa del Concello”, continuó: “Te importa un carajo”.

Sousa solicitó una réplica, a lo que el regidor contestó: “No hay réplica, no la tienes, ya leíste la retirada de tus mociones, lo hiciste porque te dio la gana y están retiradas”. “Se están haciendo acusaciones”, insistó Sousa, pero el regidor replicó: “Las mismas que tu hiciste en la fiscalía y yo las hago públicamente”. Durante el pleno, Férnandez pidió al portavoz socialista que retirase de la denuncia al secretario-interventor: “Es un trabajador que no tiene nada que ver con las discrepancias políticas”.