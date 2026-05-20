El juez se reafirma: Jácome debe ser juzgado por prevaricar

El procedimiento penal contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, avanza hacia la fase de juicio. El magistrado Leonardo Álvarez Pérez, titular de la Sección de Instrucción Plaza 1 del Tribunal de Instancia de la ciudad, acaba de desestimar el recurso de reforma presentado por la acusación particular para ampliar los delitos por los que debe ser juzgado. Considera que los argumentos que presenta la acusación no sirven para desmontar la legalidad de la decisión que ya había tomado el 14 de abril.

Básicamente, el juez se reafirma en que su investigación inicial está bien hecha y da por buenos sus propios argumentos para juzgar al alcalde por prevaricación omisiva.

A mediados de abril, el magistrado acordó continuar las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado por un delito de prevaricación: determina que, tras la investigación practicada durante un año, existen indicios racionales de criminalidad suficientes para considerar que los hechos son constitutivos de delito, apuntando directamente al alcalde de la tercera ciudad de Galicia.

Álvarez descartaba así el archivo de la causa por falta de pruebas e instaba a las partes acusadoras (en este caso, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por Telmo Ucha Álvarez, el exedil de Democracia Ourense que se querelló contra el mandatario local) a presentar sus escritos de calificación de cara un juicio en la Audiencia (competente ahora para juzgar los casos de prevaricación).

El nuevo auto del magistrado, con fecha 18 de mayo, traslada el peso del asunto a la Audiencia Provincial. Será el máximo órgano jurisdiccional de la provincia el que deba resolver el recurso de apelación presentado tanto por Ucha para ampliar delitos como por la defensa de Gonzalo Pérez Jácome. En este caso, para lograr el archivo de la causa y eludir la apertura de juicio oral y la consiguiente exposición en el banquillo de los acusados.

El núcleo de la investigación se centra en la situación laboral y económica del alcalde. Según detalla el auto del juez, Gonzalo Pérez Jácome desempeña el cargo de regidor desde el 15 de junio de 2019 en régimen de dedicación exclusiva. Pese a ello, no solicitó en ningún momento el reconocimiento de compatibilidad de dicho cargo público con sus actividades profesionales privadas.

El instructor subraya específicamente la actividad del alcalde al frente de Aurea TV, una televisión de carácter local de la que Jácome es propietario y único responsable.

El auto señala que Jácome tenía la “obligación legal” de instar el reconocimiento de compatibilidad y que actuó “a sabiendas de la ilegalidad que ello supone y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales”.

El magistrado considera que la omisión de este trámite es una maniobra “totalmente arbitraria y carente del más mínimo respaldo legal”. Al no solicitar la compatibilidad, el regidor impidió al pleno del Concello de Ourense ejercer sus competencias y votar si procedía o no concederle dicho permiso.

432.878,56 euros en seis años

Las cuantías investigadas que el alcalde ourensano habría percibido de las arcas públicas en concepto de salario exclusivo ascienden a sumas notables, detalladas en la instrucción: 69.925,94 euros en 2020; 70.555,24 en 2021; 73.024,70 en 2022; 75.215,42 en 2023; 77.457,30 en 2024 y 66.699,96 euros hasta noviembre de 2025. El magistrado advierte que Jácome habría estado cobrando este salario durante años, una cantidad “a la que no tendría derecho si no se le reconoce la compatibilidad discutida”.

El juez rechaza de plano el informe técnico aportado por el investigado para justificar su postura, tildándolo de documento “carente del más mínimo rigor y de la más mínima profesionalidad” al estar elaborado únicamente basándose en lo que “de palabra” le comunicó el alcalde a su autor.

Asimismo, recuerda que la situación contraviene un acuerdo del propio pleno de diciembre de 2021 que instaba a Jácome a renunciar a su sueldo por incompatibilidad manifiesta, del cual el regidor “hizo caso omiso”.