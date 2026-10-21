Un conductor herido tras volcar su camión en la N-525 a su paso por A Mezquita

Un camión ha sufrido un aparatoso vuelco este mediodía en la carretera N-525, a la entrada de A Canda, en el municipio ourensano de A Mezquita. El accidente se produjo a las 14,50 horas, a la altura del kilómetro 113. El conductor del camión resultó herido, aunque no quedó atrapado en el interior de la cabina. Según la información disponible, presentaba un corte en el codo, sin que consten lesiones de mayor gravedad.

Despliegue de emergencias

El accidente movilizó a los servicios de emergencia después de que un particular alertase del vuelco del vehículo pesado. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de A Gudiña, personal sanitario y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico.

El camión transportaba cajas de plástico vacías cuando se produjo el siniestro. Los equipos de emergencia acudieron para atender al conductor y colaborar en las labores de seguridad y regulación de la circulación en este tramo de la N-525.