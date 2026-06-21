Un incendio forestal procedente de Portugal cruza la frontera y alcanza ya la zona de Manzalvos, en A Mezquita

Los equipos de emergencia trabajan en la provincia de Ourense tras la entrada del incendio procedente de Portugal, que continúa activo y en evolución en la zona fronteriza.

El gran incendio forestal que asola Portugal ha cruzado ya la frontera y ha entrado en la provincia de Ourense, donde se encuentra activo en la zona de Manzalvos, en A Mezquita, en donde los servicios de emergencia mantienen la situación bajo vigilancia ante la evolución de las llamas.

El fuego, considerado uno de los más graves de los últimos años en el país vecino, continúa activo en varios frentes tras iniciarse en el distrito central de Leiría, favorecido por la combinación de altas temperaturas, sequía extrema y fuertes rachas de viento.

La propagación del incendio ha obligado a intensificar los dispositivos de extinción en la zona fronteriza, ante el riesgo de que el avance del fuego pueda afectar a más áreas del territorio gallego.

Las autoridades continúan trabajando de forma coordinada para contener el incendio y evitar su expansión, mientras se mantiene la alerta en la provincia de Ourense.