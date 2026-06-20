Un brigadista lanza un llamamiento desesperado al desbroce ante el riesgo de incendios: “El fuego va a llegar”

Las altas temperaturas registradas durante este mes de junio han encendido las alarmas entre los profesionales de la prevención y extinción de incendios forestales, que advierten de un verano especialmente complicado si se mantienen las actuales condiciones meteorológicas. El brigadista gallego Tomás Omil, que ya se hizo viral el pasado año por un emotivo vídeo en el que denunciaba la situación de los incendios en Galicia y la impotencia de los equipos de extinción, ha vuelto a publicar un mensaje en sus redes sociales en el que alerta del escenario que podría vivirse en los próximos meses.

En su testimonio, Omil describe la intensidad de las últimas semanas de trabajo: “No es normal la de incendios que estamos pillando en junio, ha sido todos los días salir, todos los días alarma”, señala, reflejando la presión constante que soportan los equipos de emergencia. El profesional apunta además a un verano que podría ser especialmente crítico si continúan las actuales condiciones de calor y sequía. “El junio que estamos teniendo este año nos está descuadrando a todos”, explica en su vídeo, en el que muestra su preocupación por la evolución de la campaña de incendios.

De cara al mes de agosto, el brigadista no oculta su inquietud: “Nos espera un agosto que mete miedo”, advierte, antes de hacer un llamamiento directo a la ciudadanía para extremar las precauciones y reforzar las medidas de prevención en el entorno rural y forestal. Entre sus principales recomendaciones destaca la limpieza de fincas y parcelas próximas a viviendas, una medida que considera clave para reducir el riesgo y los daños en caso de incendio. “Por favor, limpiad las fincas próximas a las casas, va a ser la diferencia este verano”, insiste.

En su mensaje, Omil reconoce que en este inicio de verano aún hay zonas donde la humedad del terreno permite controlar los fuegos con mayor facilidad, pero advierte de que la situación podría empeorar de forma significativa en las próximas semanas: “En agosto estamos jodidos, tiene muy mala pinta este año”. El brigadista concluye su intervención con una frase que busca concienciar sobre la gravedad del escenario: “El fuego va a llegar, ahora solo importa el cuándo y el cómo”.

Tomás Omil ya se había convertido en una voz viral el pasado año tras la difusión de otro vídeo en el que denunciaba la devastación de los incendios en Galicia y la frustración de los equipos de extinción. En aquel mensaje, el bombero criticaba la falta de medios y la saturación de los dispositivos, al tiempo que ponía en valor la respuesta de los vecinos: “Solo el pueblo salva al pueblo”, afirmaba entonces, en un llamamiento que se convirtió en símbolo de la solidaridad vecinal ante las llamas.

La nueva publicación ha vuelto a generar numerosas reacciones, destacando los mensajes de agradecimiento de diferentes usuarios como "Bomberos valientes", "Mucha fuerza, máximo respeto" o "Gracias por non rendervos! De corazón!". No obstante, también reactiva el debate sobre la prevención de incendios forestales, la gestión del territorio y la necesidad de mantener limpias las zonas próximas a viviendas antes de la llegada del pico de riesgo estival.