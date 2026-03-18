Un lobo "pasea a sus anchas" por A Mezquita: "La gente está flipando"

El lobo que pasea por las inmediaciones de un restaurante de Pereiro.

El avistamiento de un lobo en las inmediaciones de Pereiro, A Mezquita, ha generado sorpresa e inquietud entre los vecinos de la zona. Según relata una residente, el animal fue visto “paseando a sus anchas” muy cerca de un conocido restaurante local, O Cazador, en un área en el que es habitual el tránsito de vehículos y personas.

“La gente está flipando”, explica la vecina, reflejando el desconcierto general ante la presencia del animal en un entorno tan concurrido. Lo que más llama la atención es que el lobo no parecía especialmente alterado por la presencia humana, moviéndose con aparente tranquilidad pese a la cercanía de coches y clientes del establecimiento.

El lobo que pasea "a sus anchas" presentaba sangre.

Otro detalle que ha incrementado la preocupación es que el animal presentaba restos de sangre en la parte trasera de su cuerpo. Este hecho ha dado lugar a distintas hipótesis entre los vecinos, pensando algunos que podría tratarse de una loba que acaba de dar a luz, mientras que otros no descartan que el animal esté herido.

Por el momento, no hay confirmación oficial sobre el estado del animal ni sobre las circunstancias de su presencia en la zona, aunque el suceso ha reavivado el debate sobre la convivencia entre la fauna salvaje y los núcleos habitados en áreas rurales de Galicia.