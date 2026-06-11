¿Sabe usted que A Mezquita supone una inspiración escatológica para Sevilla?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la Caca da Vaca cruza España

La Región
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Publicado: 11 jun 2026 - 11:09 Actualizado: 11 jun 2026 - 11:14
La Caca da Vaca de A Mezquita
La Caca da Vaca de A Mezquita

¿Sabe usted que el sorteo de la Caca da Vaca de A Mezquita ya traspasa fronteras? ¿Que el pasado sábado llegó al sur de España, en concreto a Villanueva de Ariscal, en Sevilla? ¿Que las vacas de As Frieiras, según se comentaba en el pueblo, fueron las que inspiraron esta curiosa celebración que, sin embargo, no le llega todavía a la nuestra? ¿Que el premio fue de 500 euros, frente a los 1.000 que reparten en A Mezquita?

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