¿Sabe usted que los mandatarios se olvidan de que A Mezquita existe?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, A Mezquita fue olvidada por el Ministerio de Transportes en sus mejores de la A-52
¿Sabe usted que los mandatarios se olvidan de que A Mezquita existe? ¿Que el Ministerio de Transportes anunciaba este pasado viernes las mejoras en la A-52 entre Cualedro y A Gudiña? ¿Que la comunidad autónoma no acaba en el concello gudiñés sino en el de A Mezquita, la puerta de entrada a Galicia? ¿Y que el Ministerio va a “quedar mal” por 15 kilómetros, que son los que separan a la Gudiña de A Canda?
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