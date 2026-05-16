¿Sabe usted que los mandatarios se olvidan de que A Mezquita existe? ¿Que el Ministerio de Transportes anunciaba este pasado viernes las mejoras en la A-52 entre Cualedro y A Gudiña? ¿Que la comunidad autónoma no acaba en el concello gudiñés sino en el de A Mezquita, la puerta de entrada a Galicia? ¿Y que el Ministerio va a “quedar mal” por 15 kilómetros, que son los que separan a la Gudiña de A Canda?