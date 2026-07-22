Pregunta. ¿Por qué elige pasar el verano en una aldea en lugar de un destino de playa o una ciudad?

Respuesta. Para mí, la prioridad durante las vacaciones es desconectar por completo y disfrutar de la calma. El asfalto y las playas masificadas no me ofrecen la paz que encuentro aquí. Elegir A Mezquita es una decisión tanto emocional como de bienestar mental. Además, pasar mi tiempo libre en el interior de Galicia me permite estar cerca de las dos ramas de mi familia: la de As Frieiras y la que vive entre O Barco de Valdeorras. Solo en entornos como estes consigo reducir las revoluciones de golpe y recuperar la tranquilidad.

P. ¿Qué significa para usted volver cada verano a este lugar?

R. Significa reconectar con mis raíces, con mi familia y con los amigos de toda la vida. Es volver al punto de partida para recargar las pilas. Venir cada año es también un compromiso personal: el deber de no abandonar nuestros pueblos y mantener vivos sus encantos. Para mí, el vínculo con la tierra es constante. Significa meterme de lleno en la huerta con la cosecha de las hortalizas, saborear el auténtico pan de centeno y, por supuesto, hacer la vendimia con mi familia. Vivir todo ese esfuerzo en primera persona te une de una forma muy especial al territorio y fortalece el vículo con nuestras raíces.

P. ¿Cuál es su primer recuerdo de esta aldea?

R. Tengo grabados los recuerdos de la infancia ligados a nuestras tradiciones y al paso de las estaciones. Recuerdo la ilusión de las fiestas de A Malla en, la magia de reunirnos en Os Reis, y de manera muy especial, los días de otoño con la cosecha de la castaña y la celebración comunitaria del día de magosto.

R. Esa sensación de reunirnos todos alrededor del fuego, compartiendo lo que nos da la tierra con total libertad, recordar viejas historias es algo que te marca para siempre y que quieres repetir.

P. ¿Qué es lo que más echa de menos cuando no está aquí?

R. Sin duda, el silencio de las noches, el aire puro y ese ritmo pausado donde la gente aún se toma el tiempo para conversar. Echo de menos la libertad de perderte por las rutas de senderismo o pasear entre los soutos de castaños.