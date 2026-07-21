La mina de Penouta ya tiene nuevo propietario: Energy Transition Minerals (ETM) completa la adquisición

Energy Transition Minerals (ETM) ha culminado la adquisición de la mina de Penouta, en Viana do Bolo, tras formalizar la escritura pública de transmisión de las licencias. La operación convierte a la compañía, a través de su filial española, en propietaria de la explotación y supone un paso decisivo para preparar la reapertura de uno de los proyectos mineros estratégicos de la provincia de Ourense.

La empresa considera que la compra representa un hito en su estrategia para convertirse en productora de minerales críticos en Europa. "La finalización de la transacción de Penouta representa un hito transformador en la historia de ETM", señaló el director general de la compañía, Daniel Mamadou, quien destacó que la operación otorga a la empresa la propiedad total de un activo con un camino definido para volver a producir.

Revisión antes de retomar la actividad

Tras cerrar la adquisición, ETM ha iniciado una revisión operativa detallada para definir la estrategia de reapertura de la mina. El objetivo es diseñar un modelo de explotación basado en la seguridad, la sostenibilidad y la innovación industrial.

La compañía prevé completar los estudios técnicos y económicos a finales de 2026, mientras que los informes ambientales, sociales y de rehabilitación estarán listos durante el primer semestre de 2027.

El director de ETM en España, Jorge Gil, aseguró que la intención es impulsar una reapertura "ordenada, segura y sostenible" que contribuya al desarrollo económico de Galicia y fortalezca la cadena europea de suministro de materias primas críticas.

Encuentro con los vecinos

Como parte del proceso, ETM celebrará este miércoles 22 de julio, a las 20:15 horas, un encuentro informativo con los vecinos de Viana do Bolo en la Casa da Cultura.

Durante la reunión, Jorge Gil presentará el estado actual del proyecto y explicará los próximos pasos previstos para la reapertura de la explotación. La empresa asegura que mantener una comunicación directa y transparente con la población local será una de las prioridades durante el desarrollo del proyecto.

Un proyecto estratégico para Europa

La mina de Penouta está considerada un activo estratégico por su potencial para el suministro de minerales críticos, materias primas esenciales para sectores como la electrónica, la transición energética y las nuevas tecnologías.

Con esta adquisición, ETM da un paso más en su hoja de ruta para reactivar la explotación y consolidar la presencia de Galicia en el mapa europeo de la minería de materias primas estratégicas.