Un ternero muerto por el ataque de un lobo en una explotación ganadera de Castromil

Un ataque de lobo ha causado la muerte de un ternero en una explotación ganadera de la zona de Castromil, en A Mezquita. "No notamos más muertos, con lo que tuvimos aún cierta suerte porque teníamos 11 pequeños", según ha confirmado José Ramón Carbonilla, el propio ganadero afectado tras el incidente.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado, en un momento especialmente delicado para la explotación debido a la época de partos. El productor explica que el primer indicio del ataque se detectó al llegar a la finca, cuando observaron el comportamiento alterado del ganado: “Ya al llegar ves que pasa algo raro y te das cuenta de que hay una vaca parida que no dio de mamar a la cría”. En esta línea, Carbonilla asegura que dentro de este comportamiento inusual, una de las vacas no dejaba de buscar a uno de sus terneros.

Era más de un lobo seguro porque se comieron el ternero entero"

Tras la inspección inicial, el ganadero relata que el cadáver fue localizado con la ayuda de perros de vigilancia, siendo la ubicación en la que se acabaron comiendo al ejemplar, pero no dónde lo mataron. Según su versión, los restos indican un ataque más complejo de lo habitual: “Era más de un lobo seguro porque se comieron el ternero entero”.

Además, José Ramón detalla que la explotación cuenta con mastines de protección, aunque en esta ocasión no habrían sido suficientes. “Los defienden bastante bien, pero seguramente a este lo pilló durmiendo y el lobo lo atacó”, explica el responsable de la explotación.

Tras el hallazgo, se dio aviso a los servicios correspondientes y un agente de medio ambiente acudió al lugar para realizar la inspección y levantar acta del incidente, paso previo a la tramitación de los daños. Sin embargo, el afectado señala que las compensaciones no cubren el valor real de la pérdida: “Tenemos asegurados los daños de lobos, pero no creo que sufraguen el valor del ternero, nunca llegan”.

En general, la fauna salvaje genera perjuicios graves a la ganadería y la agricultura. Nadie quiere erradicar el lobo, queremos convivir con él, pero lo que no puede ser es que los que paguemos las consecuencias seamos nosotros. Es injusto”

El ganadero advierte además de la repetición de este tipo de ataques en la zona, por ello han decidido reforzar la vigilancia nocturna en los últimos días y ha optado por encerrar a los terneros más pequeños para evitar nuevos episodios. “Intentaremos cambiar los terneros de sitio y encerrarlos para que no los cojan”, señala José Ramón Carbonilla, ya que el ganado adulto presenta mayor capacidad de defensa.

En su valoración final, el ganadero hace referencia a las dificultades que vive el sector primario debido a los ataques de la fauna salvaje, haciendo hincapié en esta especie protagonista del ataque. “Nadie quiere erradicar el lobo, queremos convivir con él, pero lo que no puede ser es que los que paguemos las consecuencias seamos nosotros", concluye el profesional. Carbonilla también critica las diferencias en las compensaciones según el territorio: “Si este mismo ataque hubiera sido en Zamora, el ganadero cobraría casi el triple”.