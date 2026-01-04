Anulan participaciones del Sorteo de El Niño que se vendían en un colegio de Ourense

ERROR ADMINISTRATIVO
Una administración de lotería ha anulado participaciones para el Sorteo de El Niño de 2026 con el número 61152, que se vendían en el colegio de A Peroxa, en Ourense, como "medida preventiva" ante un error administrativo.
El establecimiento lo ha anunciado en un comunicado que ha difundido el concello en su perfil de Facebook, junto a un mensaje de la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (Anpa) del CEIP Roberto Blanco Torres, que se encargaba de vender estas participaciones.
La administración, que ha lamentado las molestias ocasionadas y reiterado su "compromiso con la transparencia", ha asegurado que la decisión tomada se debe a un "problema en la tramitación administrativa" del número inicialmente previsto para su juego.
"La incidencia detectada afecta exclusivamente al proceso de gestión del número y no es imputable a los participantes, motivo por el cual se ha procedido a la anulación de dichas participaciones como medida preventiva y de responsabilidad", explica el comunicado, que no detalla en qué ha consistido el error.
El Anpa, que asegura que este error "en la confección de las participaciones" es "totalmente" ajeno a ella, también ha pedido disculpas por lo sucedido. De este modo, devolverán el importe de las participaciones vendidas este lunes entre las 16,00 y 19,00 horas en la Casa do Agro.
Las personas que no puedan acercarse ese día podrán ponerse en contacto con cualquier miembro de la asociación, que estarán a disposición y facilitarán la devolución del dinero.
