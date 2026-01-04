¿Sabe usted que después de lo que sucedió en Villamanin se ha instaurado la cautela máxima ante los sorteos de Lotería para que no vuelva a haber errores? ¿Que la ANPA del CEIP Roberto Blanco Torres, en A Peroxa, avisó que hubo un error en la confeccion de las participaciones del sorteo del Niño que vendieron? ¿Y que devolverán el importe de las participaciones vendidas?

