¿Sabe usted que después de lo que sucedió en Villamanin se ha instaurado la cautela máxima ante los sorteos de Lotería para que no vuelva a haber errores?

Hoy, en el Quen cho dixo, el error en las participaciones de la Lotería de El Niño del CEIP Roberto Blanco de A Peroxa

CEIP Roberto Blanco
CEIP Roberto Blanco | Concello de A Peroxa

¿Sabe usted que después de lo que sucedió en Villamanin se ha instaurado la cautela máxima ante los sorteos de Lotería para que no vuelva a haber errores? ¿Que la ANPA del CEIP Roberto Blanco Torres, en A Peroxa, avisó que hubo un error en la confeccion de las participaciones del sorteo del Niño que vendieron? ¿Y que devolverán el importe de las participaciones vendidas?

