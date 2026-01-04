ERROR ADMINISTRATIVO
Anulan participaciones del Sorteo de El Niño que se vendían en un colegio de Ourense
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que después de lo que sucedió en Villamanin se ha instaurado la cautela máxima ante los sorteos de Lotería para que no vuelva a haber errores? ¿Que la ANPA del CEIP Roberto Blanco Torres, en A Peroxa, avisó que hubo un error en la confeccion de las participaciones del sorteo del Niño que vendieron? ¿Y que devolverán el importe de las participaciones vendidas?
