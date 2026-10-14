El Concello de A Peroxa estipula faltas y sanciones en una nueva ordenanza que regula la tala de madera

El Concello de A Peroxa pone en vigor una nueva ordenanza con el objetivo de regular las actividades extractivas en los montes y espacios forestales del municipio. Cualquier empresa o particular que deseé talar deberá informar al concello 15 días hábiles antes de iniciar las actividades. En este informe se debe aportar identificación del propietario del monte y del maderero, especie de madera, planos y referencias catastrales del monte afectado y fechas de inicio y finalización de la tala, entre otros datos. Además, la ordenanza penalizará, mediante multas, actuaciones inadecuadas en la tala.

Algunas obligaciones que deberán cumplir los taladores para no ser multados serán: Señalizar las zonas de trabajo, limpiar y retirar todos los restos forestales, dejar las vías en el mismo estado en el que se encontraban antes de la tala, asegurarse de no obstruir las vías de tráfico o iniciar los trabajos con la autorización sectorial correspondiente.

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Las infracciones se tipificarán como leves (de 750 a 1.000 euros), graves (1.001 a 6.000 euros) y muy graves (6.001 a 20.000 euros). Especialmente relevante es que, entre las faltas muy graves, se encuentra usar las vías públicas para almacén o depósito de madera de forma que supongan un riesgo para los usuarios de la vía, una actuación bastante común en las carreteras del municipio que parece llegar a su fin.