San Amaro regula la tala de madera en sus caminos

Estado de un camino de la parroquia de Grixoa tras los trabajos de tala y acopio de madera junto a la carretera.

El Concello de San Amaro aprobó ayer en pleno la nueva ordenanza reguladora de protección y conservación de las vías públicas ante las operaciones de corta, saca, depósito y transporte de madera y el aprovechamiento de subproductos forestales. La norma, que salió adelante con siete votos a favor del Partido Popular y dos abstenciones de Xuntos por San Amaro, establece nuevas obligaciones para las empresas forestales.

Según explica el regidor municipal, Fernando Rodríguez, el texto se someterá ahora a exposición pública durante 30 días, durante los cuales se podrán presentar alegaciones o propuestas de modificación. Si no se producen cambios, el Concello prevé que pueda comenzar a aplicarse en la segunda quincena de noviembre.

Conservación varia

La iniciativa nace de los problemas derivados del mantenimiento de las pistas y caminos municipales y de los daños que pueden ocasionar las operaciones de corta y transporte de madera. El alcalde explica que el Concello lleva años trabajando en la mejora de estas vías: “Aparte de arreglar las carreteras propias del Concello, también intentamos abrir pistas forestales para el uso vecinal, como hicimos hace dos años en la parroquia de Anllo, y para la prevención y lucha contra los incendios forestales”. Sin embargo, el tránsito continuado de maquinaria pesada durante los trabajos forestales ha provocado desperfectos en algunas de estas pistas, especialmente cuando las condiciones meteorológicas dejan el terreno húmedo.

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Para garantizar su conservación, las empresas que realicen trabajos sujetos a autorización del Distrito Forestal deberán solicitar también permiso municipal y depositar una fianza, cuya cuantía se establecerá en función de las toneladas de madera que se vayan a extraer. Antes de iniciar la actividad, personal del Concello fotografiará el estado de los caminos y volverá a revisarlos una vez finalizada la actuación. Si las vías mantienen sus condiciones iniciales, la fianza será devuelta; si presentan daños, el Concello podrá retenerla para acometer las reparaciones. Además, se contempla un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves, cuyas sanciones serán independientes de la responsabilidad de reparar los daños ocasionados.

Redondo insiste en que esta medida pretende compatibilizar la actividad forestal con la conservación de las infraestructuras municipales: “Si alguien viene a trabajar a San Amaro, estaremos encantados, pero siempre respetando el territorio”.