Avelino González acerca o galego ás aulas de Trives

"GALEGO PARA ABRIRMUNDOS"

O actor, Avelino González, presentou no IES de Trives o espectáculo “Galego para Abrirmundos”.

Avelino González captou o interese da mocidade trivesa. | Pablo Fojo

O actor galego Avelino González visitou o IES Xermán Ancochea de Trives para presentar o seu espectáculo “Galego para Abrirmundos”, unha proposta a medio camiño entre conferencia e espectáculo, centrada na reflexión sobre a lingua galega.

A actividade, organizada polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro e subvencionada pola Secretaría Xeral da Lingua, reuniu no salón de actos do instituto ao alumnado en dúas quendas: unha dirixida a ESO e outra para o alumnado de Bacharelato.

Durante a sesión, o actor propuxo un encontro dinámico, con exemplos próximos á realidade da xente nova, con referencias culturais, mesturando preguntas e humor arredor das linguas e do valor do galego. A través dunha fórmula participativa, o actor convidou á rapazada a intervir e compartir impresións ao longo da actividade, reflexionando sobre a importancia do galego como ferramenta de comunicación e identidade.

