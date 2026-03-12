"GALEGO PARA ABRIRMUNDOS"
Avelino González acerca o galego ás aulas de Trives
"GALEGO PARA ABRIRMUNDOS"
O actor galego Avelino González visitou o IES Xermán Ancochea de Trives para presentar o seu espectáculo “Galego para Abrirmundos”, unha proposta a medio camiño entre conferencia e espectáculo, centrada na reflexión sobre a lingua galega.
A actividade, organizada polo Equipo de Dinamización da Lingua Galega do centro e subvencionada pola Secretaría Xeral da Lingua, reuniu no salón de actos do instituto ao alumnado en dúas quendas: unha dirixida a ESO e outra para o alumnado de Bacharelato.
Durante a sesión, o actor propuxo un encontro dinámico, con exemplos próximos á realidade da xente nova, con referencias culturais, mesturando preguntas e humor arredor das linguas e do valor do galego. A través dunha fórmula participativa, o actor convidou á rapazada a intervir e compartir impresións ao longo da actividade, reflexionando sobre a importancia do galego como ferramenta de comunicación e identidade.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"GALEGO PARA ABRIRMUNDOS"
Avelino González acerca o galego ás aulas de Trives
"MARZO CULTURAL"
A tradición ponse a bailar en Trives
MARZO CULTURAL
Os veciños de Trives apuntáronse á percusión tradicional
ATRASO EN LA TRAMITACIÓN
Trives expone la cuenta general del ejercicio 2024
Lo último
EL ÁLAMO
La pesa del aizkolari
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Medio Rural dobra os cartos para limpar franxas EN oURENSE
DERBI GALLEGO
Solo faltó que fuese sábado
80 CASOS DE RIESGO
Riesgos emocionales entre los jóvenes de familias vulnerables en Ourense