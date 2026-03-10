A tradición ponse a bailar en Trives

"MARZO CULTURAL"

A bailadora Andrea Fernández guiou unha sesión de aprendizaxe na que os participantes descubriron os movementos básicos e remataron cunha muiñeira colectiva neste obradoiro organizado pola asociación cultural A Caniceira.

Primeiras explicacións e aprendizaxes dos bailes tradicionais con Andrea Fernández.
Primeiras explicacións e aprendizaxes dos bailes tradicionais con Andrea Fernández. | R. M.

O ritmo da tradición encheu de vida o patio do colexio de Trives nun obradoiro de baile tradicional galego organizado pola asociación cultural A Caniceira dentro do seu programa de “Marzo Cultural”, guiado pola bailadora Andrea Fernández. Durante arredor de hora e media, máis dunha quincena de participantes deixáronse levar pola música e polos pasos que forman parte da nosa cultura popular, nun encontro no que a aprendizaxe se mesturou coa convivencia e coa alegría de compartir tradición.

A sesión comezou cunha primeira toma de contacto cos movementos básicos. Andrea foi desgranando, paso a paso, algúns dos elementos fundamentais do baile tradicional como o picado, o paseo ou os tres puntos, explicando non só a técnica senón tamén o sentido de cada xesto e a maneira de sentir o ritmo. Pouco a pouco, os asistentes foron collendo confianza, deixando atrás a timidez inicial para entrar no xogo da música, da coordinación e do movemento compartido.

Os participantes poñendo en práctica o aprendido.
Os participantes poñendo en práctica o aprendido. | R. M.

Coa súa pandeireta nas mans, a propia Andrea foi marcando o compás, enchendo o espazo ao aire libre cunha sonoridade viva que convidaba a moverse case sen pensalo. Os pés comezaron a seguir o ritmo, primeiro con cautela e logo con máis soltura, mentres as explicacións se intercalaban con demostracións e pequenos ensaios en grupo.

Entre risas, concentración e moita complicidade, os participantes foron enlazando pasos e figuras. O ambiente foi gañando calor a medida que o grupo avanzaba, e o que comezara como unha aprendizaxe paso a paso acabou converténdose nun pequeno espazo de celebración da tradición.

O momento culminante chegou cando o grupo conseguiu montar unha muiñeira, unindo todo o aprendido ao longo do obradoiro. O resultado foi unha danza colectiva chea de entusiasmo, na que cada persoa puxo o seu gran de area para dar forma a un baile que leva séculos vivo na cultura galega.

Máis alá da aprendizaxe técnica, o encontro converteuse nun espazo de convivencia e transmisión cultural, unha oportunidade para achegarse ao baile tradicional desde a práctica e tamén desde o gozo de compartilo. Tamén serviu para que os participantes animaran a Andrea a organizar máis obradoiros e seguir aprendendo sobre os bailes tradicionais. Un recordatorio de que estas danzas, nacidas do pobo e transmitidas de xeración en xeración, seguen a ter hoxe a capacidade de reunir á xente arredor da música, do movemento e da identidade común.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats