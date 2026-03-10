"MARZO CULTURAL"
A tradición ponse a bailar en Trives
"MARZO CULTURAL"
O ritmo da tradición encheu de vida o patio do colexio de Trives nun obradoiro de baile tradicional galego organizado pola asociación cultural A Caniceira dentro do seu programa de “Marzo Cultural”, guiado pola bailadora Andrea Fernández. Durante arredor de hora e media, máis dunha quincena de participantes deixáronse levar pola música e polos pasos que forman parte da nosa cultura popular, nun encontro no que a aprendizaxe se mesturou coa convivencia e coa alegría de compartir tradición.
A sesión comezou cunha primeira toma de contacto cos movementos básicos. Andrea foi desgranando, paso a paso, algúns dos elementos fundamentais do baile tradicional como o picado, o paseo ou os tres puntos, explicando non só a técnica senón tamén o sentido de cada xesto e a maneira de sentir o ritmo. Pouco a pouco, os asistentes foron collendo confianza, deixando atrás a timidez inicial para entrar no xogo da música, da coordinación e do movemento compartido.
Coa súa pandeireta nas mans, a propia Andrea foi marcando o compás, enchendo o espazo ao aire libre cunha sonoridade viva que convidaba a moverse case sen pensalo. Os pés comezaron a seguir o ritmo, primeiro con cautela e logo con máis soltura, mentres as explicacións se intercalaban con demostracións e pequenos ensaios en grupo.
Entre risas, concentración e moita complicidade, os participantes foron enlazando pasos e figuras. O ambiente foi gañando calor a medida que o grupo avanzaba, e o que comezara como unha aprendizaxe paso a paso acabou converténdose nun pequeno espazo de celebración da tradición.
O momento culminante chegou cando o grupo conseguiu montar unha muiñeira, unindo todo o aprendido ao longo do obradoiro. O resultado foi unha danza colectiva chea de entusiasmo, na que cada persoa puxo o seu gran de area para dar forma a un baile que leva séculos vivo na cultura galega.
Máis alá da aprendizaxe técnica, o encontro converteuse nun espazo de convivencia e transmisión cultural, unha oportunidade para achegarse ao baile tradicional desde a práctica e tamén desde o gozo de compartilo. Tamén serviu para que os participantes animaran a Andrea a organizar máis obradoiros e seguir aprendendo sobre os bailes tradicionais. Un recordatorio de que estas danzas, nacidas do pobo e transmitidas de xeración en xeración, seguen a ter hoxe a capacidade de reunir á xente arredor da música, do movemento e da identidade común.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
"MARZO CULTURAL"
A tradición ponse a bailar en Trives
MARZO CULTURAL
Os veciños de Trives apuntáronse á percusión tradicional
ATRASO EN LA TRAMITACIÓN
Trives expone la cuenta general del ejercicio 2024
MUJERES EN LA COHESIÓN TERRITORIAL
La mujer se reivindica como el motor del rural en A Pobra de Trives
Lo último
JUICIO EN OURENSE
Un proyecto eólico lleva a juicio por calumnias a un vecino de Cartelle
CONSEGUIR LA PERMANENCIA
Diego García, portero del CD Arenteiro: “Hace falta ganar un partido ya”
HISTORIAS DE UN SENTIMENTAL
El misterio de la desaparición de aquella vajilla del Zamora 8