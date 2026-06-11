EL VIAJE DE ULISES
A Caniceira estrena en Trives su obra “Pecados capitais”
EL VIAJE DE ULISES
El grupo de teatro de la Asociación Cultural A Caniceira presenta el próximo domingo 14 de junio, a las 19:00 horas, en Trives, el estreno de su nueva producción teatral, "Pecados capitais", una propuesta original dirigida por Ana García Earley que hará reír al público sin renunciar a la crítica social.
La obra, de creación propia, toma como punto de partida —aunque de forma libre y muy alejada de la versión original— el viaje de Ulises por el Infierno descrito por Dante en la "Divina Comedia". En esta adaptación, el héroe pierde el rumbo de regreso a Ítaca y acaba adentrándose en un peculiar inframundo habitado por pecados y pecadores.
Sin embargo, lejos de recrear únicamente un universo fantástico, la propuesta busca poner un espejo delante del espectador. A través de diferentes situaciones y personajes, la obra invita a reflexionar sobre quiénes somos, cómo nos comportamos en sociedad y cuáles son aquellas actitudes que, en ocasiones, terminan convirtiéndose en los verdaderos “pecados” de la vida cotidiana.
Desde la compañía destacan que es un espectáculo que mezcla humor, crítica y reflexión, acercando al público cuestiones universales desde una perspectiva cercana y reconocible. El estreno tiene lugar en el Auditorio Julio Vázquez de Trives con la participación del elenco de actores locales, apostando por la dinamización cultural.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EL VIAJE DE ULISES
A Caniceira estrena en Trives su obra “Pecados capitais”
CEIP MANUEL BERMÚDEZ
Elena Ferro amosa en Trives o oficio dos zocos
92 PARTICIPANTES
A Pobra de Trives fai do xadrez festa para todas as idades
Lo último