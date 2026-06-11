A Caniceira estrena en Trives su obra “Pecados capitais”.

El grupo de teatro de la Asociación Cultural A Caniceira presenta el próximo domingo 14 de junio, a las 19:00 horas, en Trives, el estreno de su nueva producción teatral, "Pecados capitais", una propuesta original dirigida por Ana García Earley que hará reír al público sin renunciar a la crítica social.

La obra, de creación propia, toma como punto de partida —aunque de forma libre y muy alejada de la versión original— el viaje de Ulises por el Infierno descrito por Dante en la "Divina Comedia". En esta adaptación, el héroe pierde el rumbo de regreso a Ítaca y acaba adentrándose en un peculiar inframundo habitado por pecados y pecadores.

Sin embargo, lejos de recrear únicamente un universo fantástico, la propuesta busca poner un espejo delante del espectador. A través de diferentes situaciones y personajes, la obra invita a reflexionar sobre quiénes somos, cómo nos comportamos en sociedad y cuáles son aquellas actitudes que, en ocasiones, terminan convirtiéndose en los verdaderos “pecados” de la vida cotidiana.

Desde la compañía destacan que es un espectáculo que mezcla humor, crítica y reflexión, acercando al público cuestiones universales desde una perspectiva cercana y reconocible. El estreno tiene lugar en el Auditorio Julio Vázquez de Trives con la participación del elenco de actores locales, apostando por la dinamización cultural.