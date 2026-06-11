El Teatro Principal de Ourense vibra con el blues y el rock de Vargas

El coloquio del Foro La Región celebrado entre Javier Vargas y Mariano Muniesa fue la antesala de un espectáculo musical que hizo vibrar al Teatro Principal y a sus decenas de espectadores, tanto nostálgicos del rock más ochentero como jóvenes que conocieron el blues del mejor nivel gracias a Vargas Blues Band.

El veterano guitarrista estuvo acompañado en el escenario por el bajista Luis Mayol, el baterista Peter Kunst y por Bobby Alexander, quien, procedente de Atlanta, puso voz al concierto.

Ante un público entregado desde los primeros compases, Vargas demostró que mantiene intacta la energía que lo ha convertido en una de las referencias del género en España. Su característico sonido, construido sobre una mezcla de blues, rock y largas improvisaciones instrumentales, marcó una actuación en la que la guitarra ocupó el centro de todas las miradas.

El concierto tuvo en torno a una hora de duración con un ritmo altísimo, sin apenas pausas y con momentos de lucimiento técnico que arrancaron los aplausos del teatro. El guitarrista mostró una notable conexión con el público, alternando diferentes registros y manteniendo un nivel envidiable durante toda la actuación, que muchos en plenitud de edad desearían.

Tras finalizar la música, se dio paso a la entrega y firma del nuevo libro del líder de la banda, “Historias de la carretera”, muy cotizado por los presentes.

Syntomía, de telonera

El grupo Syntomía asombró a los espectadores con madurez y una actuación de nivel | Miguel Ángel

El Teatro Principal fue testigo de uno de los momentos que más recordarán todas sus vidas los cinco jóvenes que componen la emergente banda ourensana Sytomía, que tuvo el honor de actuar de manera previa a Vargas Blues Band. Con un estilo rockero muy marcado deslumbraron y sorprendieron a todo el público con potentes temas como “Brutalidad”, que auguran un futuro brillante a este grupo, como aseguró su vocalista, Benjamín Aboni: “Pronto tendréis novedades y más música”.