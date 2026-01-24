Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro.
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez

Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro

XXX EDICIÓN

El cocido, elaborado y servido por los propios vecinos, volvió a ser el eje de una cena que se ha consolidado como un referente festivo en el calendario local.

La parroquia de Piñeiro, en A Pobra de Trives, vivió en la noche de este viernes una de sus citas más esperadas del año con la celebración de la trigésima edición de la Cea do Cocido, un evento que volvió a reunir a cientos de vecinos bajo la carpa instalada para la ocasión y que marcó el inicio de las fiestas en honor a San Sebastián.

Desde poco antes de las nueve de la noche, la carpa comenzó a llenarse de comensales hasta completar el aforo, con alrededor de 450 personas dispuestas a disfrutar de una velada en la que la gastronomía tradicional fue la gran protagonista.

Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
1/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
2/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
3/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
4/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
5/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
6/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
7/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
8/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
9/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
10/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
11/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
12/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
13/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
14/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
15/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
16/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
17/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
18/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
19/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
20/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
21/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
22/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
23/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
24/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez
Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid en Piñeiro
25/25 Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro. | Reme Martínez

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats