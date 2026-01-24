Galería | Cocido para combatir la borrasca Ingrid y celebrar en Piñeiro.

El cocido, elaborado y servido por los propios vecinos, volvió a ser el eje de una cena que se ha consolidado como un referente festivo en el calendario local.

La parroquia de Piñeiro, en A Pobra de Trives, vivió en la noche de este viernes una de sus citas más esperadas del año con la celebración de la trigésima edición de la Cea do Cocido, un evento que volvió a reunir a cientos de vecinos bajo la carpa instalada para la ocasión y que marcó el inicio de las fiestas en honor a San Sebastián.

Desde poco antes de las nueve de la noche, la carpa comenzó a llenarse de comensales hasta completar el aforo, con alrededor de 450 personas dispuestas a disfrutar de una velada en la que la gastronomía tradicional fue la gran protagonista.