SIGUIÓ RECTO EN UNA CURVA
Un herido tras salirse de la vía y llevarse por delante un banco de piedra en A Pobra de Trives
SIGUIÓ RECTO EN UNA CURVA
Una persona resultó herida este miércoles, 18 de noviembre, tras salirse de la vía y llevarse por delante un pesado banco de piedra en la avenida de Otero Pedrayo, en A Pobra de Trives. El accidente se produjo a las 16:00 horas cuando el conductor, que habría seguido recto en una curva, perdió el control del turismo.
A la llegada de los servicios de emergencia, el implicado ya se encontraba fuera del vehículo. Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Castro Caldelas, además de agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de la localidad.
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