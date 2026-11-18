Una persona resultó herida este miércoles, 18 de noviembre, tras salirse de la vía y llevarse por delante un pesado banco de piedra en la avenida de Otero Pedrayo, en A Pobra de Trives. El accidente se produjo a las 16:00 horas cuando el conductor, que habría seguido recto en una curva, perdió el control del turismo.

Lugar del accidente en A Pobra de Trives.

A la llegada de los servicios de emergencia, el implicado ya se encontraba fuera del vehículo. Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico, el GES de Castro Caldelas, además de agentes de la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de la localidad.