Los jóvenes juzgados por quemar montes en Trives lo hacían “por aburrimiento”

Momento en el que se detuvo a Sergio R.R. En la imagen, el coche el que se desplazaban los incendiarios.

Trescientos treinta incendios forestales arrasaron la comarca ourensana de Terra de Trives entre 2018 y 2022. Durante años, el origen de las llamas fue un enigma que desafiaba cualquier lógica criminal: los incendiarios no buscaban abaratar la madera, ni limpiar el monte para pastos, ni pretendían mover la caza. El móvil no era económico. Detrás de aquella oleada de destrucción se escondía una realidad mucho más desconcertante: prendían fuego por puro gamberrismo y aburrimiento.

Para llegar a esa conclusión, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de Ourense ejecutó durante dos años la investigación forestal más compleja desplegada a nivel nacional. Un esfuerzo policial de tal magnitud tecnológica que, en la actualidad, la Dirección General del Instituto Armado le dedica un espacio expositivo para ilustrar los hitos de la operación.

El patrón de los ataques terminó por delatar la insólita rutina de una pandilla. Actuaba casi en exclusiva en agosto, de noche o de madrugada, y estrictamente en días laborables. La explicación la daría tiempo después uno de los cabecillas, Sergio R.R., al confesar ante el agente que le puso las esposas que tanto él como su principal cómplice, David B.C., salían de quemas entre semana sencillamente "porque se aburrían", reservando el sábado para ir a los pubs.

Sin embargo, bajo esa excusa de ocio incendiario, la investigación destapó que el grupo también escondía venganzas y rencillas locales. El sumario revela planes tan ambiciosos y peligrosos como arrasar la estación de montaña de Cabeza de Manzaneda, a modo de revancha porque no les permitían usar esos terrenos para sus vacas.

En otros ataques, el fuego fue el arma elegida para vengarse por un ataque de celos tras una verbena o el método rudimentario que utilizaban para intentar espantar al lobo de sus explotaciones ganaderas.

La llamada clave

Los informes técnicos de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) revelan el preciso modus operandi de los responsables. Actuaban pasadas las 21,00 horas, utilizando una fuente de calor externa y de aplicación directa. Los investigadores observaron que el fuego se originaba sistemáticamente junto a la carretera, siempre en el lado derecho de la vía, lo que indicaba que el iniciador se arrojaba desde la ventanilla del copiloto de un vehículo en marcha. Actuaban de forma limpia: nunca dejaban sobre el terreno restos de acelerantes o material pirotécnico.

El gran avance de la investigación se produjo gracias a una llamada providencial al teléfono de emergencias 085. El Seprona identificó al titular de la línea, quien finalmente, tras ser reacio en un principio, aportó datos clave cuando uno de los incendios amenazó una finca de su propiedad. Su testimonio fue puntilloso. Relató que el fuego se había iniciado apenas cinco minutos después de que pasara por el lugar a toda velocidad un Ford Focus. Y aportó detalles cruciales sobre el color del vehículo (azul metalizado), el diseño de las llantas, las luces de niebla y un elemento que resultaría inconfundible para los agentes: circulaba con música tecno sonando a un volumen atronador. Además, afirmó haber escuchado a Sergio y sus colegas decir frases como "esta noite ten que arder" y alegrarse al ver incendios.

Hackeo al Ford

Con esa descripción exacta, el Seprona coordinó un operativo sin precedentes que movilizó a agentes forestales, personal de la comandancia y especialistas de la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), un grupo de élite con base en Madrid. Durante dos años, fueron reconstruyendo los movimientos de los investigados. Solicitaron los "saltos de CGI" (conexiones a antenas de telefonía) para mapear los teléfonos móviles que se movían por la zona en los momentos de los incendios, logrando aislar a una "pandilla de chavalitos". Entre ellos destacaban los perfiles de Sergio (el conductor habitual) y David (el copiloto ejecutor material de las llamas).

Para conseguir pruebas irrefutables, la maniobra más audaz consistió en instalar un micrófono oculto en el interior del vehículo sospechoso, según se revela en el sumario judicial. Como no disponían de las llaves del coche y forzarlo habría arruinado el operativo, la Guardia Civil tuvo que hackear el sistema electrónico del Focus para abrir las puertas y colocar el micrófono sin dejar rastro. A través del micro, los investigadores escucharon en directo cómo el grupo planificaba las rutas nocturnas y ejecutaba. Sostener este nivel de vigilancia exigió una dedicación extrema por parte de los agentes, que llegaron a encadenar varios días consecutivos sin dormir para mantener los apostaderos nocturnos y no perder el rastro de los sospechosos.

Estragos

La actividad delictiva atribuida al grupo dejó cicatrices. La sentencia judicial declara probados seis ataques medioambientales continuados que se ejecutaron bajo un índice de riesgo extremo de incendio y que afectaron a áreas protegidas de la Red Natura. El historial acreditado arranca en el verano de 2021, con fuegos intencionados durante las madrugadas de agosto en San Martiño de Manzaneda, San Xoan de Río y Chandrexa. Los siniestros de mayor envergadura ocurrieron un año después en el municipio de Trives. El 28 de agosto de 2022, el grupo provocó un incendio en el lugar de Barrio que, avivado por el viento, llegó a calcinar 12,3 hectáreas.

Lejos de amedrentarse, apenas tres días después volvieron a actuar provocando un fuego en A Somoza que arrasó 0,53 hectáreas. Fue en este ataque donde se confirmó que Sergio R.R. y David B.C. contaron con la participación de Jonathan Miguel G.G., quien en ese momento era miembro de la Brigada de Extinción de Incendios de su Concello.

La cuenta en Lugo

El inmenso esfuerzo policial choca frontalmente con el desenlace en los tribunales este lunes. El caso se saldó con un acuerdo de conformidad en la Audiencia Provincial de Ourense con el refrendo de la Fiscalía y la Xunta (las partes acusadoras): la condena quedó reducida a dos años de prisión para Sergio y David, y un año para Jonathan, además de multas de 1.800 euros.

Las defensas lograron allanar este pacto tras acreditar que Sergio padece una incapacidad intelectual (la sentencia recoge "la atenuante de enajenación mental") y que David era "adicto a las drogas y el alcohol". Pero la llave maestra del acuerdo fue la reparación del daño. Los jóvenes consignaron previamente en el juzgado las cantidades reclamadas por la extinción, valorada en 49.119 euros.

Para el operativo policial, el único consuelo es que los meses que pasaron en prisión preventiva (Sergio y David 9 meses y 23 días mientras que Jonathan, 6 meses y 21 días) sirvieron de duro choque de realidad para unos jóvenes que ni siquiera se autopercibían como delincuentes. Sin olvidar que entre 2023 y 2026, los fuegos en la zona se redujeron a 56.