Un incendio arrasa por completo una casa en A Pobra de Trives y provoca el derrumbe del tejado

Imagen de archivo del GES de Castro Caldelas, que participó en las labores de extinción del fuego

Un incendio declarado durante la noche del sábado en el municipio ourensano de A Pobra de Trives ha destruido por completo una vivienda y provocado el derrumbe de su tejado. Las llamas también afectaron a una casa contigua y una persona tuvo que recibir asistencia sanitaria por una crisis de ansiedad.

El 112 Galicia recibió el aviso poco después de las 22:10 horas, cuando un particular alertó de que estaba ardiendo una habitación de una vivienda situada en el lugar de Monteboi, en la parroquia de Sobrado. Durante la llamada confirmó que no había personas heridas.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, el GES de Castro Caldelas y Protección Civil de A Pobra de Trives. También participaron medios del distrito forestal de la zona.

Más de cuatro horas para extinguir el incendio

Los equipos de emergencia consiguieron controlar las llamas poco después de las 23:30 horas, aunque las labores de extinción se prolongaron durante varias horas. No fue hasta pasadas las 2:30 horas de la madrugada del domingo cuando el incendio quedó completamente apagado.

El fuego calcinó la totalidad de la vivienda y provocó el colapso de la cubierta, mientras que el inmueble situado junto a ella sufrió daños parciales.

Aunque no se registraron heridos por el incendio, una persona fue atendida en el lugar por una crisis de ansiedad.