Calcinado un coche en Nigrán en un incendio que pudo ser provocado

Un coche quedó completamente calcinado en la madrugada de este sábado en Nigrán, después de declararse un incendio en la calle Monteferro, en la parroquia de Panxón. El fuego comenzó pasadas las 3:30 horas, cuando el turismo se encontraba estacionado junto a una vivienda.

La familia propietaria se despertó sobresaltada al escuchar ruidos en el exterior. Según su relato, la hija oyó cómo se detenía un vehículo y escuchó voces poco antes de percatarse de que el coche estaba ardiendo.

Los propietarios intentaron extinguir el fuego por sus propios medios, pero las llamas se habían extendido con rapidez y resultó imposible controlarlas. Los bomberos del Val Miñor acudieron al lugar y lograron sofocar el incendio en poco tiempo, aunque el vehículo quedó completamente destruido.

Sospechan que el incendio pudo ser intencionado

El coche afectado era un Renault Clio híbrido de GLP y gasolina de poco más de dos años de antigüedad. La familia sospecha que el fuego pudo ser provocado, ya que, según su versión, las llamas comenzaron en la parte delantera del turismo. Por el momento, las causas del incendio no están determinadas.

El suceso también puso en riesgo a una autocaravana estacionada delante del coche. Su propietario logró retirarla a tiempo, evitando que el fuego la alcanzase.

No se registraron daños personales, aunque los daños materiales en el turismo fueron totales. Las circunstancias del incendio deberán esclarecerse para determinar cómo se originó.