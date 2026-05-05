Investigado tras hallar 90 animales muertos en una explotación ganadera en Trives

El Seprona ha tomado declaración como investigado a un vecino de A Pobra de Trives por un presunto delito contra los animales, en el marco de la operación Custodia GREGI. La investigación se inició el pasado mes de marzo, cuando los agentes tuvieron conocimiento del hallazgo de restos óseos de animales en las proximidades de una explotación ganadera dedicada a la cría de ovejas y cabras.

A raíz de este aviso, el Seprona, junto con personal veterinario de la Xunta de Galicia, llevó a cabo una inspección en la instalación.

90 animales muertos en descomposición

Durante la actuación, los agentes localizaron 90 cadáveres de ganado ovino y caprino en avanzado estado de descomposición, lo que motivó la apertura de diligencias por un posible caso de maltrato o abandono animal.